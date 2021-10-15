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12:36 (мск), источник: Sportmail.ru

Смотри бой Емельяненко — Джонсон бесплатно на Winline

23 октября в России пройдет турнир Bellator 269.

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В главном бою вечера встретятся легендарный россиянин Федор Емельяненко и американец Тимоти Джонсон. Турнир пройдет в Москве на «ВТБ Арене». Предварительные поединки начнутся в 18:00 мск. Ориентировочное время начала главного боя — 22:00 мск.

Спонсор мероприятия букмекерская компания Winline покажет бой бесплатно в прямом эфире. Посмотреть трансляцию можно будет на сайте и в приложении Winline после регистрации.

Также вы можете выиграть билеты на бой. О том, как поучаствовать в розыгрыше, читайте здесь.

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