Младший брат Федора Емельяненко дебютирует в ММА в 35 лет

Бой пройдет 26 мая в Москве и станет дебютным для 35-летнего бойца в ММА. В отличии от своих старших братьев Федора и Александра, Иван никогда не выступал на профессиональном уровне. Тем не менее, он является мастером спорта по боевому самбо.

«Планируем провести бой Ивана Емельяненко и Фабио Мальдонадо. С бразильцем уже согласовано участие, ждем только медицинских документов, после чего будем заказывать билеты», — заявил Хрюнов.

Также Хрюнов оценил перспективы Ивана Емельяненко в смешанных единоборствах.

«Думаю, он в состоянии выступать на высоком уровне два-три года. По нашему мнению, бой Мальдонадо для Ивана будет хорошим началом профессиональной карьеры. Он, как и его представители, с этим согласились», — отметил промоутер.