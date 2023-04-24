Младший брат Федора Емельяненко дебютирует в ММА в 35 лет
Самый младший из братьев Емельяненко — Иван, проведет бой с бразильцем Фабио Мальдонадо. Об этом «РИА Новости» сообщил промоутер Владимир Хрюнов.
Самый младший из братьев Емельяненко — Иван, проведет бой с бразильцем Фабио Мальдонадо. Об этом «РИА Новости» сообщил промоутер Владимир Хрюнов.
Бой пройдет 26 мая в Москве и станет дебютным для 35-летнего бойца в ММА. В отличии от своих старших братьев Федора и Александра, Иван никогда не выступал на профессиональном уровне. Тем не менее, он является мастером спорта по боевому самбо.
«Планируем провести бой Ивана Емельяненко и Фабио Мальдонадо. С бразильцем уже согласовано участие, ждем только медицинских документов, после чего будем заказывать билеты», — заявил Хрюнов.
Также Хрюнов оценил перспективы Ивана Емельяненко в смешанных единоборствах.
«Думаю, он в состоянии выступать на высоком уровне два-три года. По нашему мнению, бой Мальдонадо для Ивана будет хорошим началом профессиональной карьеры. Он, как и его представители, с этим согласились», — отметил промоутер.
Стоит отметить, что в 2016 году Фабио Мальдонадо провел бой в Санкт-Петербурге с Федором Емельяненко, в котором проиграл судейским решением. Всего на счету 43-летнего Мальдонадо 28 побед и 17 поражений в ММА. Свои последние два боя Мальдонадо провел с другими российским бойцами — Сергеем Харитоновым и Кириллом Сидельниковым. Оба боя он проиграл нокаутом в первом раунде.