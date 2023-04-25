Полиция выдала ордер на арест Нейта Диаса

Диас находился в Новом Орлеане, чтобы поддержать своего товарища по команде Криса Авилу в бою на турнире Misfits Boxing. После турнира на улице начались беспорядки и Диас напал на неизвестного мужчину, нанес ему несколько ударов и провел удушающий прием.