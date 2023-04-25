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12:24 (мск), источник: Sportmail.ru

Полиция выдала ордер на арест Нейта Диаса

Полиция выдала ордер на арест спортсмена.

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Полиция города Новый Орлеан выдала ордер на арест бывшего бойца UFC Нейта Диаса, пишет MMA Fighting.

Диас находился в Новом Орлеане, чтобы поддержать своего товарища по команде Криса Авилу в бою на турнире Misfits Boxing. После турнира на улице начались беспорядки и Диас напал на неизвестного мужчину, нанес ему несколько ударов и провел удушающий прием.

Диас обвиняется в нанесении побоев второй степени, что в штате Луизиана является уголовным преступлением и карается лишением свободы на срок до восьми лет и/или штрафом в размере двух тысяч долларов.

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