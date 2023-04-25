Полиция выдала ордер на арест Нейта Диаса
Полиция выдала ордер на арест спортсмена.
Полиция выдала ордер на арест спортсмена.
Полиция города Новый Орлеан выдала ордер на арест бывшего бойца UFC Нейта Диаса, пишет MMA Fighting.
Диас находился в Новом Орлеане, чтобы поддержать своего товарища по команде Криса Авилу в бою на турнире Misfits Boxing. После турнира на улице начались беспорядки и Диас напал на неизвестного мужчину, нанес ему несколько ударов и провел удушающий прием.
Диас обвиняется в нанесении побоев второй степени, что в штате Луизиана является уголовным преступлением и карается лишением свободы на срок до восьми лет и/или штрафом в размере двух тысяч долларов.