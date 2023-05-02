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13:51 (мск), источник: Sportmail.ru

Бывший боец UFC Фелипе Коларес погиб в результате наезда автобуса

Спортсмен погиб в ДТП.

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Источник: UFC

Бразильский боец смешанных единоборств Фелипе Коларес, который ранее выступал в UFC, попал под автобус, когда возвращался с тренировки, сообщает Globo.

Трагедия случилась в Рио-де-Жанейро. На место быстро прибыли спасатели, чтобы оказать помощь спортсмену, но он был в тяжелом состоянии и скончался по дороге в больницу. У 29-летнего Колареса остались жена и маленький сын.

Не так давно Коларес попал в заголовки СМИ, он помог задержать грабителя, повалил преступника и удерживал его до приезда полиции.

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