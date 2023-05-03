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16:51 (мск), источник: Sportmail.ru

Ислам Махачев назвал дату своего следующего боя в UFC

Чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев сообщил, что может провести следующий поединок в октябре. Об этом сообщает телеграм-канал «Матч! Боец».

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Источник: РИА "Новости"

31-летний россиянин ответил на вопрос о следующем бое в UFC на сессии в рамках Кавказской инвестиционной выставки.

«Никаких подписанных контрактов нет. 21 октября в Абу‑Даби будет турнир (UFC 294), скорее всего, я подерусь там», — сказал Махачев.

Вероятным соперником Махачева может стать английский боец Леон Эдвардс, который владеет чемпионским поясом в полусреднем весе. Именно ему Махачев бросил вызов в марте, заявив, что в Абу-Даби хочет биться именно с ним.

На счету Ислама Махачев 25 боев в ММА, в которых он одержал 24 победы при одном поражении. В октябре 2022 года Махачев завоевал чемпионский пояс в легком весе, одержав победу над бразильцем Чарльзом Оливейврой. В феврале 2023 года россиянин провел первую успешную защиту пояса, одержав победу в бою с австралийцем Александром Волкановски.

Махачев стал третьим российским бойцом в UFC, который сумел завоевать чемпионский пояс. Ранее это удавалось лишь Хабибу Нурмагомедову и Петру Яну.

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