Ислам Махачев назвал дату своего следующего боя в UFC

31-летний россиянин ответил на вопрос о следующем бое в UFC на сессии в рамках Кавказской инвестиционной выставки.

«Никаких подписанных контрактов нет. 21 октября в Абу‑Даби будет турнир (UFC 294), скорее всего, я подерусь там», — сказал Махачев.

Вероятным соперником Махачева может стать английский боец Леон Эдвардс, который владеет чемпионским поясом в полусреднем весе. Именно ему Махачев бросил вызов в марте, заявив, что в Абу-Даби хочет биться именно с ним.

На счету Ислама Махачев 25 боев в ММА, в которых он одержал 24 победы при одном поражении. В октябре 2022 года Махачев завоевал чемпионский пояс в легком весе, одержав победу над бразильцем Чарльзом Оливейврой. В феврале 2023 года россиянин провел первую успешную защиту пояса, одержав победу в бою с австралийцем Александром Волкановски.