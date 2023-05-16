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12:36 (мск), источник: Sportmail.ru

Ислам Махачев подтвердил, что Умар Нурмагомедов будет драться с Сэндхагеном

Двоюродный брат Хабиба будет драться в главном бою вечера в UFC.

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Источник: РИА "Новости"

Чемпион UFC в легком весе, российский боец Ислам Махачев подтвердил, что Умар Нурмагомедов будет драться в главном бою вечера с американцем Кори Сэндхагеном.

«Умар против Сэндхагена. Пять раундов, главное событие», — написал Махачев в социальных сетях.

На счету двоюродного брата экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова 16 побед в 16 поединках. В январе, на турнире UFC в Лас-Вегасе, 27-летний Умар в первом раунде нокаутировал Раони Барселоса из Бразилии. У 31-летнего Сэндхагена 16 побед и четыре поражения в смешанных единоборствах.

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