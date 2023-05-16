Ислам Махачев подтвердил, что Умар Нурмагомедов будет драться с Сэндхагеном

Чемпион UFC в легком весе, российский боец Ислам Махачев подтвердил, что Умар Нурмагомедов будет драться в главном бою вечера с американцем Кори Сэндхагеном.

На счету двоюродного брата экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова 16 побед в 16 поединках. В январе, на турнире UFC в Лас-Вегасе, 27-летний Умар в первом раунде нокаутировал Раони Барселоса из Бразилии. У 31-летнего Сэндхагена 16 побед и четыре поражения в смешанных единоборствах.