Федор Емельяненко стал дедушкой

«Моя мечты и желания сейчас, в основном, связаны с тем, от чего ты получаешь максимум приятных впечатлений. Это, наверное, дети. Связано с этим. Моя мечта — больше с ними времени проводить. У меня внук родился. Вот — с внуком. Моя большая задача — воплощать их мечты в реальность. Я получаю от этого огромное удовольствие», — сказал 46-летний Емельяненко.