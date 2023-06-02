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19:18 (мск), источник: Sportmail.ru

Федор Емельяненко стал дедушкой

У Федора Емельяненко родился внук. Об этом президент Союза ММА России сообщил на встрече с молодежью в арт-резиденции «Центр молодежных проектов» в Ханты-Мансийске.

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Источник: РИА "Новости"

«Моя мечты и желания сейчас, в основном, связаны с тем, от чего ты получаешь максимум приятных впечатлений. Это, наверное, дети. Связано с этим. Моя мечта — больше с ними времени проводить. У меня внук родился. Вот — с внуком. Моя большая задача — воплощать их мечты в реальность. Я получаю от этого огромное удовольствие», — сказал 46-летний Емельяненко.

У Федора Емельяненко пятеро дочерей.

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