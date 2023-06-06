Нурлан Сабуров прокомментировал возможный бой с Джиганом

«Я ни к чему не готовлюсь, это просто… Бой с Джиганом? Мне предлагали за этот поединок 10 миллионов рублей. Мне это неинтересно. Я занимался боксом семь лет, с первого по седьмой класс, потом бросил. Я ездил на соревнования, подавал надежды. Меня хотели забрать в интернат для одаренных в спорте детей, который в Астане. Я тренировался там с будущими олимпийскими призерами. Но потом у меня начались проблемы со здоровьем, с зубами», — сказал Сабуров в шоу Басты «Вопрос Ребром» на ютуб-канале Gazgolder.