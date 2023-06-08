Текущие события
Хоккей. НХЛ
9.06
Флорида
Вегас
Футбол. Зарубежный
4.06
Удинезе
Ювентус
01
Хоккей. НХЛ
6.06
Вегас
Флорида
72
Футбол. Еврокубки
7.06
Фиорентина
Вест Хэм Юнайтед
12
Футбол. Еврокубки
10.06
Манчестер Сити
Интер
Футбол. Кубок России
11.06
Краснодар
ЦСКА
Все события
18:07 (мск), источник: Sportmail.ru

Чемпионка UFC Нуньес рассказала, почему не завершила карьеру

Действующая чемпионка UFC в двух весовых категориях, легчайшей и полулегкой, Аманда Нуньес рассказала, почему решила не завершать карьеру и остаться в промоушене.

Наверх
Источник: AP 2022

«Я решила не завершать карьеру, потому что поняла, если уйду, то оставлю свой пояс Джулианне Пенье. Ни за что. Ни за что! Кому-то другому еще ладно, но не Джулианне. Нет.

Я знаю, что могу надрать ей задницу в любое время, когда захочу. Она должна была победить в тот день, а я — ошибиться. Я вышла на бой, не будучи в отличной форме и заплатила за это. Но больше этого не повторится», — приводит слова Нуньес MMA Fighting.

Нуньес и Пенья встретились на UFC 277. Бой продолжался пять раундов, по итогам которых победу единогласным решением судей одержала Аманда, это позволило ей вернуть себе пояс чемпионки UFC в легчайшем весе. Соперницы сражались во второй раз. Предыдущий поединок остался за Пеньей.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Белорусская теннисистка Соболенко не смогла выйти в финал «Ролан Гаррос»
Ласицкене выбыла на неопределенный срок из-за травмы
Фоторепортажи
11«Манчестер Сити» разгромил «Реал» в полуфинале ЛЧ
21Лига «Севильи»: испанцы обыграли «Рому» Моуринью, фанаты прорвались на поле после матча
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь