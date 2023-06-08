Чемпионка UFC Нуньес рассказала, почему не завершила карьеру
Действующая чемпионка UFC в двух весовых категориях, легчайшей и полулегкой, Аманда Нуньес рассказала, почему решила не завершать карьеру и остаться в промоушене.
Действующая чемпионка UFC в двух весовых категориях, легчайшей и полулегкой, Аманда Нуньес рассказала, почему решила не завершать карьеру и остаться в промоушене.
«Я решила не завершать карьеру, потому что поняла, если уйду, то оставлю свой пояс Джулианне Пенье. Ни за что. Ни за что! Кому-то другому еще ладно, но не Джулианне. Нет.
Я знаю, что могу надрать ей задницу в любое время, когда захочу. Она должна была победить в тот день, а я — ошибиться. Я вышла на бой, не будучи в отличной форме и заплатила за это. Но больше этого не повторится», — приводит слова Нуньес MMA Fighting.
Нуньес и Пенья встретились на UFC 277. Бой продолжался пять раундов, по итогам которых победу единогласным решением судей одержала Аманда, это позволило ей вернуть себе пояс чемпионки UFC в легчайшем весе. Соперницы сражались во второй раз. Предыдущий поединок остался за Пеньей.