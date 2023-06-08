Чемпионка UFC Нуньес рассказала, почему не завершила карьеру

«Я решила не завершать карьеру, потому что поняла, если уйду, то оставлю свой пояс Джулианне Пенье. Ни за что. Ни за что! Кому-то другому еще ладно, но не Джулианне. Нет.



Я знаю, что могу надрать ей задницу в любое время, когда захочу. Она должна была победить в тот день, а я — ошибиться. Я вышла на бой, не будучи в отличной форме и заплатила за это. Но больше этого не повторится», — приводит слова Нуньес MMA Fighting.