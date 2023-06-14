Макгрегор — об ударе маскота «Майами»: Это была пародия

Во время паузы четвертого матча финальной серии НБА между «Майами» и «Денвером» Конор вышел на площадку и провел постановочный бой с маскотом. По словам Макгрегора, сейчас с пострадавшим все в порядке.

«Это была пародия, и с маскотом все хорошо. Впоследствии я провел с ним много времени, мы все обсудили. Все замечательно. Все это было частью шоу!» — приводит слова Макгрегора TMZ.