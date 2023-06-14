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13:22 (мск), источник: Sportmail.ru

Макгрегор — об ударе маскота «Майами»: Это была пародия

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях ирландский боец Конор Магкрегор сказал, что поговорил с маскотом команды НБА «Майами Хит», который был госпитализирован после его удара.

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Источник: AP 2022

Во время паузы четвертого матча финальной серии НБА между «Майами» и «Денвером» Конор вышел на площадку и провел постановочный бой с маскотом. По словам Макгрегора, сейчас с пострадавшим все в порядке.

«Это была пародия, и с маскотом все хорошо. Впоследствии я провел с ним много времени, мы все обсудили. Все замечательно. Все это было частью шоу!» — приводит слова Макгрегора TMZ.

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