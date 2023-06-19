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21:32 (мск), источник: Sportmail.ru

Менеджер Емельяненко предложил Монсону другого соперника

Никита Бурчак, менеджер бойца Александра Емельяненко, высказался по поводу срыва поединка своего подопечного против Джеффа Монсона. И предложил ему другого соперника.

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Источник: РИА "Новости"

Монсон заявил, что не выйдет в октагон против Емельяненко в своем прощальном бою в августе.

«Да, Монсон рассматривался в качестве возможного соперника Александра. Но до официального анонса их боя было далеко, поэтому говорить о каком‑то срыве поединка неправильно. А исходя из слов Монсона… Саша даже в плохой форме у него выиграл. Тогда почему бы не обсудить форму самого Монсона? Если Джеффу не нравится кандидатура Александра, то почему бы ему не попробовать себя против Алексея Олейника, интересы которого я тоже представляю», — заявил Бурчак «Матч ТВ».

Монсону 52 года, на его счету 60 побед, 26 поражений и одна ничья в ММА. 41‑летний Емельяненко за карьеру одержал 28 побед при девяти поражениях и одной ничьей. Олейник в мае в Москве провел первый бой после ухода из UFC, он проиграл британцу Оли Томпсону.

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