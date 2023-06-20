Олейник стал первым россиянином, который провел поединки в четырех десятилетиях

45-летний боец внесен в Книгу рекордов России как боец, который провел поединки в четырех десятилетиях. Олейник дебютировал в смешанных единоборствах в 1996 году и с тех пор провел на профессиональном уровне 78 боев, одержав 60 побед при 17 поражениях и одном ничейном результате.