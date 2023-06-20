Олейник стал первым россиянином, который провел поединки в четырех десятилетиях
Российский боец смешанных единоборств (ММА) Алексей Олейник попал в Книгу рекордов России. Об этом сообщает РИА Новости.
Российский боец смешанных единоборств (ММА) Алексей Олейник попал в Книгу рекордов России. Об этом сообщает РИА Новости.
45-летний боец внесен в Книгу рекордов России как боец, который провел поединки в четырех десятилетиях. Олейник дебютировал в смешанных единоборствах в 1996 году и с тех пор провел на профессиональном уровне 78 боев, одержав 60 побед при 17 поражениях и одном ничейном результате.
С 2014 по 2022 год Олейник выступал в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). В нынешнем десятилетии боец успел провести четыре боя, в которых одержал лишь одну победу.
В списке побежденных Олейником бойцов за карьеру находятся Джефф Монсон, Марк Хант, Мирко Филипович, Фабрисиу Вердум и другие известные бойцы.