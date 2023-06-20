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17:03 (мск), источник: Sportmail.ru

Олейник стал первым россиянином, который провел поединки в четырех десятилетиях

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Алексей Олейник попал в Книгу рекордов России. Об этом сообщает РИА Новости.

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Источник: AP 2022

45-летний боец внесен в Книгу рекордов России как боец, который провел поединки в четырех десятилетиях. Олейник дебютировал в смешанных единоборствах в 1996 году и с тех пор провел на профессиональном уровне 78 боев, одержав 60 побед при 17 поражениях и одном ничейном результате.

С 2014 по 2022 год Олейник выступал в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). В нынешнем десятилетии боец успел провести четыре боя, в которых одержал лишь одну победу.

В списке побежденных Олейником бойцов за карьеру находятся Джефф Монсон, Марк Хант, Мирко Филипович, Фабрисиу Вердум и другие известные бойцы.

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