Дана Уайт считает, что бой Маска и Цукерберга соберет миллионы просмотров

«Вчера вечером я поговорил с Марком и Илоном, и они оба настроены абсолютно, чертовски серьезно», — сказал Уайт. Он считает, что оба способны проявить себя в бою, поскольку Цукерберг занимается джиу-джитсу, а Маск практиковал боевые искусства и «участвовал во множестве драк, пока рос в ЮАР».

Уайт рассказал, что плата за онлайн-просмотр боя миллиардеров составит $100. Он не уточнил, сколько будет стоить билет на арену. Президент UFC ожидает, что бой Маска и Цукерберга станет самым просматриваемым в истории и соберет колоссальную сумму в сотни миллионов долларов, которую отдадут на благотворительность.