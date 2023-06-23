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11:19 (мск), источник: Sportmail.ru

Дана Уайт считает, что бой Маска и Цукерберга соберет миллионы просмотров

Илон Маск и Марк Цукерберг «чертовски серьезно» настроены на бой друг против друга по правилам смешанных единоборств, сообщает TMZ со ссылкой на президента UFC Дану Уайта.

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Источник: AP 2022

«Вчера вечером я поговорил с Марком и Илоном, и они оба настроены абсолютно, чертовски серьезно», — сказал Уайт. Он считает, что оба способны проявить себя в бою, поскольку Цукерберг занимается джиу-джитсу, а Маск практиковал боевые искусства и «участвовал во множестве драк, пока рос в ЮАР».

Уайт рассказал, что плата за онлайн-просмотр боя миллиардеров составит $100. Он не уточнил, сколько будет стоить билет на арену. Президент UFC ожидает, что бой Маска и Цукерберга станет самым просматриваемым в истории и соберет колоссальную сумму в сотни миллионов долларов, которую отдадут на благотворительность.

В четверг Цукерберг принял приглашение Маска выяснить отношения в поединке без правил. Маск вызвал на бой Цукерберга после того, как в сети появилась информация о намерениях компании Марка запустить приложение — конкурент Twitter, которым владеет Маск. Бизнесмены условились сразиться на арене в Лас-Вегасе.

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