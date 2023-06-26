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13:10 (мск), источник: Sportmail.ru

Аккредитацию Союза ММА России приостановили из-за смерти подростка

Министерство спорта приостановило аккредитацию Союза ММА России из-за смерти подростка на турнире в Амурской области.

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«Аккредитация Союза ММА России приостановлена на три месяца по приказу министерства спорта»,  — сообщает ТАСС.

4 июня в Белогорске Амурской области во время соревнований по смешанным единоборствам 16-летний Богдан Пушкарев получил удар в голову, после чего скончался в больнице. Сотрудники СК РФ возбудили уголовное дело в отношении судьи соревнований. По версии следствия, во время турнира подозреваемый допустил к проведению боя двоих несовершеннолетних спортсменов без боксерских шлемов открытого типа.

Союз ММА России впоследствии ужесточил правила допуска и проведения региональных соревнований.

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