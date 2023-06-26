Аккредитацию Союза ММА России приостановили из-за смерти подростка

4 июня в Белогорске Амурской области во время соревнований по смешанным единоборствам 16-летний Богдан Пушкарев получил удар в голову, после чего скончался в больнице. Сотрудники СК РФ возбудили уголовное дело в отношении судьи соревнований. По версии следствия, во время турнира подозреваемый допустил к проведению боя двоих несовершеннолетних спортсменов без боксерских шлемов открытого типа.