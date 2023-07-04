Россиянин поднялся на первое место в рейтинге тяжеловесов UFC

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=731d96841bb896bb&partner_ext=173&place_id=222&oid=-180706688&hd=2&id=456252461&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Российский боец Сергей Павлович поднялся со второго на первое место в рейтинге UFC в тяжелой весовой категории.

Павлович опередил француза Сирила Гана, который теперь находится на 2-й позиции. Чемпионом мира UFC в тяжелом весе является американец Джон Джонс.

В своем последнем на сегодняшний день поединке Павлович в первом раунде нокаутировал американца Кертиса Блэйда и получил награду за главный бой вечера. Вероятно, следующий бой Павловича в UFC будет титульным.

Всего в истории UFC лишь трем российским бойцам удавалось завоевать чемпионский пояс — Хабибу Нурмагомедову в 2018 году, Петру Яну в 2020 году и Исламу Махачеву в 2022 году.