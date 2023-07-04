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14:17 (мск), источник: Sportmail.ru

Россиянин поднялся на первое место в рейтинге тяжеловесов UFC

Российский боец Сергей Павлович возглавил рейтинг UFC в тяжелой весовой категории. Обновленная версия рейтинга опубликована на официальном сайте организации.

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Российский боец Сергей Павлович поднялся со второго на первое место в рейтинге UFC в тяжелой весовой категории.

Павлович опередил француза Сирила Гана, который теперь находится на 2-й позиции. Чемпионом мира UFC в тяжелом весе является американец Джон Джонс.

В своем последнем на сегодняшний день поединке Павлович в первом раунде нокаутировал американца Кертиса Блэйда и получил награду за главный бой вечера. Вероятно, следующий бой Павловича в UFC будет титульным.

Всего в истории UFC лишь трем российским бойцам удавалось завоевать чемпионский пояс — Хабибу Нурмагомедову в 2018 году, Петру Яну в 2020 году и Исламу Махачеву в 2022 году.

Рейтинг UFC вне весовых категорий возглавляет Джон Джонс; на втором месте идет австралиец Александр Волкановски, на третьем — россиянин Ислам Махачев.

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