Россиянин поднялся на первое место в рейтинге тяжеловесов UFC
Российский боец Сергей Павлович возглавил рейтинг UFC в тяжелой весовой категории. Обновленная версия рейтинга опубликована на официальном сайте организации.
Российский боец Сергей Павлович возглавил рейтинг UFC в тяжелой весовой категории. Обновленная версия рейтинга опубликована на официальном сайте организации.
Российский боец Сергей Павлович поднялся со второго на первое место в рейтинге UFC в тяжелой весовой категории.
Павлович опередил француза Сирила Гана, который теперь находится на 2-й позиции. Чемпионом мира UFC в тяжелом весе является американец Джон Джонс.
В своем последнем на сегодняшний день поединке Павлович в первом раунде нокаутировал американца Кертиса Блэйда и получил награду за главный бой вечера. Вероятно, следующий бой Павловича в UFC будет титульным.
Всего в истории UFC лишь трем российским бойцам удавалось завоевать чемпионский пояс — Хабибу Нурмагомедову в 2018 году, Петру Яну в 2020 году и Исламу Махачеву в 2022 году.
Рейтинг UFC вне весовых категорий возглавляет Джон Джонс; на втором месте идет австралиец Александр Волкановски, на третьем — россиянин Ислам Махачев.