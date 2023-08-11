В Хорватии проведут ММА-турнир на древнеримской арене

2 сентября несколько MMA-боев пройдут в Амфитеатре Пулы. Арена древнеримского периода была основана в расположенном на побережье Адриатического моря городе Пула в 27 году до нашей эры и принимала гладиаторские бои в I веке нашей эры.

Главным событием турнира на исторической арене станет чемпионский бой между поляком Михалом Андришаком (11−5−1) и обладателем пояса в тяжелом весе Иваном Витасовичем (22−5) из Хорватии.