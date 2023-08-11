Текущие события
Футбол. Премьер-лига
18:00
Урал
Спартак
Футбол. Зарубежный
20:30
Альмерия
Райо Вальекано
Футбол. Зарубежный
22:00
Бернли
Манчестер Сити
Футбол. Зарубежный
22:00
Ницца
Лилль
Футбол. Зарубежный
23:00
Севилья
Валенсия
Футбол. Еврокубки
10.08
Хайдук С
ПАОК
00
Все события
Фоторепортажи
26ЦСКА разгромил «Локомотив» в дерби
20Великий Буффон
11:57 (мск), источник: Sportmail.ru

В Хорватии проведут ММА-турнир на древнеримской арене

Промоушен Fight Nation Championship готовится провести новый турнир на исторической арене.

Наверх
Источник: AP 2023

2 сентября несколько MMA-боев пройдут в Амфитеатре Пулы. Арена древнеримского периода была основана в расположенном на побережье Адриатического моря городе Пула в 27 году до нашей эры и принимала гладиаторские бои в I веке нашей эры.

Главным событием турнира на исторической арене станет чемпионский бой между поляком Михалом Андришаком (11−5−1) и обладателем пояса в тяжелом весе Иваном Витасовичем (22−5) из Хорватии.

Это не первый случай использования древнеримских сооружений для спортивных мероприятий. Например, церемония закрытия Зимних Олимпийских Игр 2026 года пройдет на исторической Арене Вероны, построенной в первом веке нашей эры и также использовавшейся для проведения гладиаторских боев.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Этери Тутберидзе вручили орден Александра Невского
Источник: Азмун не рассматривает вариант с возвращением в Россию
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь