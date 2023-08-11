В Хорватии проведут ММА-турнир на древнеримской арене
Промоушен Fight Nation Championship готовится провести новый турнир на исторической арене.
Промоушен Fight Nation Championship готовится провести новый турнир на исторической арене.
2 сентября несколько MMA-боев пройдут в Амфитеатре Пулы. Арена древнеримского периода была основана в расположенном на побережье Адриатического моря городе Пула в 27 году до нашей эры и принимала гладиаторские бои в I веке нашей эры.
Главным событием турнира на исторической арене станет чемпионский бой между поляком Михалом Андришаком (11−5−1) и обладателем пояса в тяжелом весе Иваном Витасовичем (22−5) из Хорватии.
Это не первый случай использования древнеримских сооружений для спортивных мероприятий. Например, церемония закрытия Зимних Олимпийских Игр 2026 года пройдет на исторической Арене Вероны, построенной в первом веке нашей эры и также использовавшейся для проведения гладиаторских боев.