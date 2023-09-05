Российский боец поднялся на одну строчку в обновленном рейтинге UFC

На счету Волкова 46 боев в профессиональной карьере в смешанных единоборствах, в которых он одержал 36 побед из них 24 нокаутом. 10 сентября он проведет бой в тяжелом весе против австралийца Тая Туивасы на турнире UFC 293 в Сиднее.