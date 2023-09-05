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11:58 (мск), источник: Sportmail.ru

Российский боец поднялся на одну строчку в обновленном рейтинге UFC

Александр Волков поднялся с восьмого на седьмое место в рейтинге тяжелого веса UFC, обновленная версия которого опубликована на сайте промоушена.

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Источник: Reuters

В обновленном рейтинге Волков обошел молдавского бойца Сергея Спивака. Возглавляет тяжелый дивизион французский боец Сирил Ган, победивший Спивака в воскресенье. Россиянин Сергей Павлович опустился на вторую строчку.

На счету Волкова 46 боев в профессиональной карьере в смешанных единоборствах, в которых он одержал 36 побед из них 24 нокаутом. 10 сентября он проведет бой в тяжелом весе против австралийца Тая Туивасы на турнире UFC 293 в Сиднее.

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