Российский боец поднялся на одну строчку в обновленном рейтинге UFC
Александр Волков поднялся с восьмого на седьмое место в рейтинге тяжелого веса UFC, обновленная версия которого опубликована на сайте промоушена.
Александр Волков поднялся с восьмого на седьмое место в рейтинге тяжелого веса UFC, обновленная версия которого опубликована на сайте промоушена.
В обновленном рейтинге Волков обошел молдавского бойца Сергея Спивака. Возглавляет тяжелый дивизион французский боец Сирил Ган, победивший Спивака в воскресенье. Россиянин Сергей Павлович опустился на вторую строчку.
На счету Волкова 46 боев в профессиональной карьере в смешанных единоборствах, в которых он одержал 36 побед из них 24 нокаутом. 10 сентября он проведет бой в тяжелом весе против австралийца Тая Туивасы на турнире UFC 293 в Сиднее.