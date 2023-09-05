Макгрегор получил черный пояс по джиу-джитсу
Ирландский боец Конор Макгрегор опубликовал новый пост в социальных сетях, в котором рассказал, что он получил черный пояс по джиу-джитсу.
Ирландский боец Конор Макгрегор опубликовал новый пост в социальных сетях, в котором рассказал, что он получил черный пояс по джиу-джитсу.
Макгрегор поблагодарил тренера и своих товарищей по команде за помощь.
«Сегодня вечером получил свой черный пояс от моего тренера, друга и наставника Джона Каваны! 20 лет упорной работы! Спасибо тебе Джон за все эти годы, и всем моим товарищам по команде, которые были со мной на протяжении всего этого невероятного путешествия в джиу-джитсу! Всем огромное спасибо от всего сердца! Черный пояс по бразильскому джиу-джитсу, вау!» — написал Макгрегор.
Ирландский боец не выступал с июля 2021 года, когда на UFC 264 проиграл техническим нокаутом американцу Дастину Порье. После того боя Конор занялся лечением, так как сломал ногу, за время которого его неоднократно обвиняли в употреблении стероидов. В пул тестируемых на допинг бойцов UFC Макгрегор пока не вернулся.