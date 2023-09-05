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11:53 (мск), источник: Sportmail.ru

Макгрегор получил черный пояс по джиу-джитсу

Ирландский боец Конор Макгрегор опубликовал новый пост в социальных сетях, в котором рассказал, что он получил черный пояс по джиу-джитсу.

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Источник: AP 2023

Макгрегор поблагодарил тренера и своих товарищей по команде за помощь.

«Сегодня вечером получил свой черный пояс от моего тренера, друга и наставника Джона Каваны! 20 лет упорной работы! Спасибо тебе Джон за все эти годы, и всем моим товарищам по команде, которые были со мной на протяжении всего этого невероятного путешествия в джиу-джитсу! Всем огромное спасибо от всего сердца! Черный пояс по бразильскому джиу-джитсу, вау!» — написал Макгрегор.

Ирландский боец не выступал с июля 2021 года, когда на UFC 264 проиграл техническим нокаутом американцу Дастину Порье. После того боя Конор занялся лечением, так как сломал ногу, за время которого его неоднократно обвиняли в употреблении стероидов. В пул тестируемых на допинг бойцов UFC Макгрегор пока не вернулся.

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