Макгрегор получил черный пояс по джиу-джитсу

«Сегодня вечером получил свой черный пояс от моего тренера, друга и наставника Джона Каваны! 20 лет упорной работы! Спасибо тебе Джон за все эти годы, и всем моим товарищам по команде, которые были со мной на протяжении всего этого невероятного путешествия в джиу-джитсу! Всем огромное спасибо от всего сердца! Черный пояс по бразильскому джиу-джитсу, вау!» — написал Макгрегор.