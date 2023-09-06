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19:27 (мск), источник: Sportmail.ru

Тайсон назвал величайшего бойца MMA

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе американец Майк Тайсон назвал, по его мнению, величайшего бойца смешанного стиля в истории.

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Источник: Reuters

«Мне многие нравятся… Джон Джонс, Хабиб, на подходе много новых парней… Но я должен выбрать Джона Джонса из-за всех трудностей, через которые он прошел, но сумел остаться чемпионом», — сказал Тайсон в интервью YouTube-каналу Complex.

36-летний Джон Джонс дебютировал в MMA в апреле 2008 года и уже в августе провел первый поединок в UFC. В марте 2011 года Джонс завоевал титул чемпиона промоушена в полутяжелом весе, который защитил восемь раз. В декабре 2018 года американец стал двукратным чемпионом в полутяжелом весе, а в марте 2023-го завоевал титул в тяжелом дивизионе. Он одержал досрочную победу в первом раунде одолев французского бойца Сирила Гана.

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