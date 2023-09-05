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12:39 (мск), источник: Sportmail.ru

Российский тяжеловес лишился единоличного лидерства в рейтинге UFC

Француз Сирил Ган делит первое место с россиянином Сергеем Павловичем в рейтинге тяжеловесов UFC.

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Источник: AFP 2023

Сирил Ган 2 сентября одержал досрочную победу над представителем Молдовы Сергеем Спиваком и поднялся на одну позицию в рейтинге тяжеловесов UFC, разделив первую строчку дивизиона с россиянином Сергеем Павловичем.

Сергей Павлович в апреле 2023 года одержал шестую победу нокаутом подряд, одолев в первом раунде Кертиса Блэйдса, а в настоящий момент россиянин готовится к турниру UFC 295, где будет страховать титульный бой Джона Джонса и Стипе Миочича..

Седьмое место в рейтинге тяжеловесов UFC занимает еще один россиянин — Александр Волков.

Во время боя со Спиваком злоумышленники ограбили квартиру Гана.

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