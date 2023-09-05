Российский тяжеловес лишился единоличного лидерства в рейтинге UFC

Сирил Ган 2 сентября одержал досрочную победу над представителем Молдовы Сергеем Спиваком и поднялся на одну позицию в рейтинге тяжеловесов UFC, разделив первую строчку дивизиона с россиянином Сергеем Павловичем.

Сергей Павлович в апреле 2023 года одержал шестую победу нокаутом подряд, одолев в первом раунде Кертиса Блэйдса, а в настоящий момент россиянин готовится к турниру UFC 295, где будет страховать титульный бой Джона Джонса и Стипе Миочича..

Седьмое место в рейтинге тяжеловесов UFC занимает еще один россиянин — Александр Волков.