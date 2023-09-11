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18:06 (мск), источник: Sportmail.ru

Глава UFC Дэйна Уайт назвал российского бойца монстром

Уайт прокомментировал победу россиянина Александра Волкова над австралийцем Таем Туивасой на UFC 293 в Сиднее.

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Источник: AFP 2023

«Если говорить об ожиданиях, то этот бой их полностью оправдал. Туиваса бился с настоящим монстром, имеющим огромное преимущество в размахе рук и нокаутирующую мощь. Разница в габаритах была колоссальной, но Тай выглядел очень достойно», — сказал Уайт на пресс-конференции.

34-летний Волков победил Туивасу удушающим приемом во втором раунде. У россиянина серия из трех побед подряд, а австралиец проиграл досрочно три последние схватки.

Всего у Волкова в активе 37 побед при 10 поражениях. На счету 30-летнего Туивасы 14 побед и 6 поражений.

Александр Волков занимает седьмое место в рейтинге тяжелого веса UFC.

В главном поединке UFC 293 новозеландец Исраэль Адесанья неожиданно уступил в поединке против Шона Стрикленда из США, который стал новым обладателем пояса в среднем весе.

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 Глава UFC Дэйна Уайт назвал российского бойца монстром
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