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13:19 (мск), источник: Sportmail.ru

Хамзат Чимаев объяснил, почему решил сменить гражданство

Ранее представлявший Швецию боец MMA теперь будет выступать за Объединенные Арабские Эмираты.

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Источник: AFP 2023

29-летний Хамзат Чимаев объяснил порталу Calfkicker свое решение выступать за другую страну.

«Скажу всем, кто говорит, что я уехал из Швеции, — я просто переехал в Дубай. Все пытаются создать большое политическое событие. Но это лучше для карьеры», — сказал Чимаев. Также Хамзат отметил, что в Дубае лучше тренироваться, потому что там всегда солнечно и не замерзнешь.

22 сентября менеджер бойца Махди Шаммас сделал заявление, что Чимаев отказался от гражданства Швеции. В следующем поединке спортсмен выступит за ОАЭ, но при этом будет представлять грозненскую команду «Ахмат».

21 октября Чимаев в Абу-Даби встретится с бразильцем Пауло Костой. Схватка состоится в рамках 294-го турнира UFC.

Чимаев в профессиональной карьере провел 12 поединков, не потерпев ни одного поражения. В последнем бою 10 сентября 2022 года спортсмен одержал победу над американцем Кевином Холландом удушающим приемом.

Чимаев родился в Чечне, но в 19-летнем возрасте переехал в Швецию и стал выступать за эту страну.

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