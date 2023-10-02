Хамзат Чимаев объяснил, почему решил сменить гражданство
Ранее представлявший Швецию боец MMA теперь будет выступать за Объединенные Арабские Эмираты.
Ранее представлявший Швецию боец MMA теперь будет выступать за Объединенные Арабские Эмираты.
29-летний Хамзат Чимаев объяснил порталу Calfkicker свое решение выступать за другую страну.
«Скажу всем, кто говорит, что я уехал из Швеции, — я просто переехал в Дубай. Все пытаются создать большое политическое событие. Но это лучше для карьеры», — сказал Чимаев. Также Хамзат отметил, что в Дубае лучше тренироваться, потому что там всегда солнечно и не замерзнешь.
22 сентября менеджер бойца Махди Шаммас сделал заявление, что Чимаев отказался от гражданства Швеции. В следующем поединке спортсмен выступит за ОАЭ, но при этом будет представлять грозненскую команду «Ахмат».
21 октября Чимаев в Абу-Даби встретится с бразильцем Пауло Костой. Схватка состоится в рамках 294-го турнира UFC.
Чимаев в профессиональной карьере провел 12 поединков, не потерпев ни одного поражения. В последнем бою 10 сентября 2022 года спортсмен одержал победу над американцем Кевином Холландом удушающим приемом.
Чимаев родился в Чечне, но в 19-летнем возрасте переехал в Швецию и стал выступать за эту страну.