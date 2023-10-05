Организатора соревнований по ММА будут судить за смерть подростка

Согласно материалам уголовного дела, 4 июня в физкультурно-оздоровительном комплексе имени Солнечникова в Белогорске проводились соревнования по ММА. Организатор мероприятия, он же главный судья и рефери поединков, допустил к бою двоих несовершеннолетних без боксерских шлемов, которые обязательны для возрастной группы 16−17 лет. Пропустивший сильный удар в голову 16-летний боец умер в реанимации. Уголовное дело было возбуждено по статье об оказании небезопасных услуг.

«Завершено расследование уголовного дела по обвинению бывшего руководителя региональной спортивной организации в совершении преступления, предусмотренного п. “в” ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека). Следствием собран необходимый объем доказательств, обвинительное заключение утверждено первым заместителем прокурора области, уголовное дело в ближайшее время будет передано в суд», — говорится в сообщении.

Отмечается, что обвиняемый полностью признал свою вину, активно способствовал расследованию преступления, он оказал материальную помощь семье погибшего в счет возмещения причиненного морального вреда.