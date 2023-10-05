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12:23 (мск), источник: Sportmail.ru

Организатора соревнований по ММА будут судить за смерть подростка

Организатору турнира по ММА в Амурской области предстоит суд по делу о гибели подростка, сообщает следственное управление СК России по Амурской области.

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Источник: РИА "Новости"

Согласно материалам уголовного дела, 4 июня в физкультурно-оздоровительном комплексе имени Солнечникова в Белогорске проводились соревнования по ММА. Организатор мероприятия, он же главный судья и рефери поединков, допустил к бою двоих несовершеннолетних без боксерских шлемов, которые обязательны для возрастной группы 16−17 лет. Пропустивший сильный удар в голову 16-летний боец умер в реанимации. Уголовное дело было возбуждено по статье об оказании небезопасных услуг.

«Завершено расследование уголовного дела по обвинению бывшего руководителя региональной спортивной организации в совершении преступления, предусмотренного п. “в” ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека). Следствием собран необходимый объем доказательств, обвинительное заключение утверждено первым заместителем прокурора области, уголовное дело в ближайшее время будет передано в суд», — говорится в сообщении.

Отмечается, что обвиняемый полностью признал свою вину, активно способствовал расследованию преступления, он оказал материальную помощь семье погибшего в счет возмещения причиненного морального вреда.

В августе прокуратура региона сообщала, что в отношении директора МАУ «ФОК имени Солнечникова» и АРОО «Федерация смешанного боевого единоборства» были возбуждены административные дела о нарушении правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных соревнований. Директор учреждения получил штраф в 50 тысяч рублей, а юридическое лицо ММА — 100 тысяч.

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