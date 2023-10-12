Хабиб Нурмагомедов может возглавить ММА-проект «ПСЖ»

Источник: Соцсети

По информации источника, «ПСЖ», уже имеющий команды в футболе, гандболе и дзюдо, хотел бы расширить свою спортивную деятельность. Вопрос создания новой структуры в ММА находится на рассмотрении Джамеля Бураса, отвечающего за подразделение дзюдо в клубе.

В пользу возможного участия Хабиба Нурмагомедова в проекте говорит то, что россиянин напрямую общается с президентом парижан Нассером Аль-Хелаифи.