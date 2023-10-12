Хабиб Нурмагомедов может возглавить ММА-проект «ПСЖ»
Бывший чемпион UFC, российский боец Хабиб Нурмагомедов может стать номинальным главой ММА-проекта, который планирует запустить французский футбольный клуб «ПСЖ», сообщает Le Parisien.
Бывший чемпион UFC, российский боец Хабиб Нурмагомедов может стать номинальным главой ММА-проекта, который планирует запустить французский футбольный клуб «ПСЖ», сообщает Le Parisien.
По информации источника, «ПСЖ», уже имеющий команды в футболе, гандболе и дзюдо, хотел бы расширить свою спортивную деятельность. Вопрос создания новой структуры в ММА находится на рассмотрении Джамеля Бураса, отвечающего за подразделение дзюдо в клубе.
В пользу возможного участия Хабиба Нурмагомедова в проекте говорит то, что россиянин напрямую общается с президентом парижан Нассером Аль-Хелаифи.
В октябре 2020 года Нурмагомедов объявил о завершении профессиональной карьеры в статусе чемпиона UFC в легком весе. На его счету 29 выигранных поединков в смешанных единоборствах и ни одного поражения.