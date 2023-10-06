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19:21 (мск), источник: Sportmail.ru

Хабиб Нурмагомедов ответил на обвинения в употреблении допинга

Экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов опроверг слова американского бойца Бобби Грина, обвинившего его и россиянина Ислама Махачева в употреблении допинга.

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Источник: AP 2023

Ранее Бобби Грин обвинил Нурмагомедова и действующего чемпиона UFC Махачева в махинациях с допингом и заявил, что промоушен проводит поединки Махачева в Абу-Даби, потому что россияне жульничают.

«Нурмагомедов и Махачев посещают мечеть, там тренируются, но туда не могут войти другие люди. Даже офицеры Американского антидопингового агентства. Это позволяет им делать все, что они хотят», — заявил Грин.

«Я 49 раз сдал тест на допинг за пять лет. У Ислама скоро будет 50 тестов. Кто-нибудь, передайте Бобби: то, что с ним сделал Ислам, — это была чистая техника, наработанная годами», — ответил Нурмагомедов.

В феврале 2022 года Грин и Махачев провели поединок на турнире UFC Vegas 49. Россиянин одержал победу, нокаутировав соперника в первом раунде. Спустя несколько месяцев USADA отстранило Грина от турниров на полгода после выявления анаболических стероидов в его внесоревновательном допинг-тесте.

Ислам Махачев — действующий чемпион UFC в легком весе. В карьере россиянин провел 25 боев, в которых одержал 24 победы и потерпел одно поражение.

Хабиб Нурмагомедов объявил о завершении спортивной карьеры в октябре 2020 года.

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