Рамзан Кадыров подарил Хамзату Чимаеву новый «Гелендваген»

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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров подарил бойцу UFC Хамзату Чимаеву новый автомобиль Mercedes-Benz G-класса, чаще называемый «Гелендваген», после победы над нигерийцем Камару Усманом.

Перед боем Чимаев рассказал, что Рамзан Кадыров подарил ему уже три «мерседеса».

После победы над Усманом в послужном списке Чимаева стало 13 побед в 13 профессиональных смешанных единоборствах.

Ранее глава UFC Дэйна Уайт заявил, что победитель поединка между Усманом и Чимаевым будет биться за титул чемпиона в среднем весе против обладателя пояса Шона Стрикленда из США.