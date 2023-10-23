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10:35 (мск), источник: Sportmail.ru

Рамзан Кадыров подарил Хамзату Чимаеву новый «Гелендваген»

Автомобиль был подарен бойцу MMA за победу над Камару Усманом на UFC 294.

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9
фотографий
9
фотографий
9
фотографий

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров подарил бойцу UFC Хамзату Чимаеву новый автомобиль Mercedes-Benz G-класса, чаще называемый «Гелендваген», после победы над нигерийцем Камару Усманом.

Перед боем Чимаев рассказал, что Рамзан Кадыров подарил ему уже три «мерседеса».

После победы над Усманом в послужном списке Чимаева стало 13 побед в 13 профессиональных смешанных единоборствах.

Ранее глава UFC Дэйна Уайт заявил, что победитель поединка между Усманом и Чимаевым будет биться за титул чемпиона в среднем весе против обладателя пояса Шона Стрикленда из США.

29-летний Чимаев выступает под флагом ОАЭ. Боец MMA родился в Чечне, но в 19-летнем возрасте переехал в Швецию и стал выступать за эту страну. В сентябре 2023 года Чимаев принял решение сменить гражданство и переехал в Объединенные Арабские Эмираты.

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Рамзан Кадыров подарил Хамзату Чимаеву новый «Гелендваген»
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