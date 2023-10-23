Рамзан Кадыров подарил Хамзату Чимаеву новый «Гелендваген»
Автомобиль был подарен бойцу MMA за победу над Камару Усманом на UFC 294.
Автомобиль был подарен бойцу MMA за победу над Камару Усманом на UFC 294.
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров подарил бойцу UFC Хамзату Чимаеву новый автомобиль Mercedes-Benz G-класса, чаще называемый «Гелендваген», после победы над нигерийцем Камару Усманом.
Перед боем Чимаев рассказал, что Рамзан Кадыров подарил ему уже три «мерседеса».
После победы над Усманом в послужном списке Чимаева стало 13 побед в 13 профессиональных смешанных единоборствах.
Ранее глава UFC Дэйна Уайт заявил, что победитель поединка между Усманом и Чимаевым будет биться за титул чемпиона в среднем весе против обладателя пояса Шона Стрикленда из США.
29-летний Чимаев выступает под флагом ОАЭ. Боец MMA родился в Чечне, но в 19-летнем возрасте переехал в Швецию и стал выступать за эту страну. В сентябре 2023 года Чимаев принял решение сменить гражданство и переехал в Объединенные Арабские Эмираты.