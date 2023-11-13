16-летняя дочь боксера Дацика попала в больницу из-за алкоголя

По информации источника, пьяную 16-летнюю девушку заметили вечером 12 ноября на станции метро «Технопарк». Она была в неадекватном состоянии, поэтому девушку решили отвезти в больницу. После обследования ей поставили диагноз — сильное токсикологическое отравление.

На счету 43-летнего Вячеслава Дацика семь побед и девять поражений в ММА. В августе 2023 года он победил нокаутом бывшего представителя UFC англичанина Оли Томпсона в боксерском поединке в Москве. 28 октября россиянин уступил белорусу Петру Романкевичу в рамках турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ».