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13 ноября, источник: Sportmail.ru

16-летняя дочь боксера Дацика попала в больницу из-за алкоголя

Дочь боксера и бойца ММА Вячеслава Дацика госпитализирована в Москве с сильным отравлением. Причиной стало злоупотребление алкоголем, сообщает «Московский Комсомолец».

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Источник: РИА "Новости"

По информации источника, пьяную 16-летнюю девушку заметили вечером 12 ноября на станции метро «Технопарк». Она была в неадекватном состоянии, поэтому девушку решили отвезти в больницу. После обследования ей поставили диагноз — сильное токсикологическое отравление.

На счету 43-летнего Вячеслава Дацика семь побед и девять поражений в ММА. В августе 2023 года он победил нокаутом бывшего представителя UFC англичанина Оли Томпсона в боксерском поединке в Москве. 28 октября россиянин уступил белорусу Петру Романкевичу в рамках турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ».

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