Тони Фергюсон получил условный срок за вождение в нетрезвом виде

В начале мая Фергюсон в состоянии алкогольного опьянения протаранил на своем пикапе два легковых автомобиля возле ночного клуба. Сотрудникам службы спасения пришлось доставать двух человек из перевернувшихся на бок машин. Фергюсон был арестован полицией, но затем освобожден после внесения залога.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=88ce43e5e636a89f&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&autoplay=1&id=456239888" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В понедельник верховный суд округа Лос-Анджелес вынес решение, основанное на соглашении о признании вины между сторонами обвинения и защиты. Условия наказания включают в себя воздержание от вождения под воздействием любого измеримого количества алкоголя, а также выполнение обязательств по возмещению ущерба.