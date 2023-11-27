Тони Фергюсон получил условный срок за вождение в нетрезвом виде
Бывший временный чемпион UFC в легком весе американец Тони Фергюсон получил один год условно за вождение в состоянии алкогольного опьянения, сообщает Sportskeeda.
Бывший временный чемпион UFC в легком весе американец Тони Фергюсон получил один год условно за вождение в состоянии алкогольного опьянения, сообщает Sportskeeda.
В начале мая Фергюсон в состоянии алкогольного опьянения протаранил на своем пикапе два легковых автомобиля возле ночного клуба. Сотрудникам службы спасения пришлось доставать двух человек из перевернувшихся на бок машин. Фергюсон был арестован полицией, но затем освобожден после внесения залога.
В понедельник верховный суд округа Лос-Анджелес вынес решение, основанное на соглашении о признании вины между сторонами обвинения и защиты. Условия наказания включают в себя воздержание от вождения под воздействием любого измеримого количества алкоголя, а также выполнение обязательств по возмещению ущерба.
Ранее, глава UFC Дана Уайт сообщил, что Тони Фергюсон встретится с британцем Пэдди Пимблеттом на турнире UFC 296, который пройдет 16 декабря в Лас-Вегасе.