Биография Тони Фергюсона: карьера, личная жизнь, достижения

Биография

Тони Фергюсон — полное имя Энтони Арман Фергюсон Падилья — профессиональный боец смешанных единоборств из США. Тони выступает в легком и полусреднем дивизионе, является действующим бойцом UFC. Фергюсон бывший временный чемпион UFC в легком весе и победитель тринадцатого сезона шоу The Ultimate Fighter.

Бойцовское прозвище Фергюсона — «Эль Кукуй» (El Cucuy), отсылает к персонажу из мексиканского фольклора, которым пугают непослушных детей.

Промоушен UFC с 2015 по 2020 год пять раз объявлял о планах провести поединок Тони Фергюсона с Хабибом Нурмагомедовым, однако бой срывался в общей сложности пять раз. Причинами были травмы и проблемы со здоровьем у обоих спортсменов, а также пандемия коронавируса.

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Детство и юность

Тони родился в американском городе Окснард, штат Калифорния 12 февраля 1984 года. У Тони мексиканские корни: его мать звали Мэри Падилья, биологического отца — Пит Мурильо. Пара рассталась еще до того, как мальчик пошел в детский сад. Позднее мать Энтони вышла замуж за американца шотландского происхождения Джеффа, который стал для Тони отчимом и дал свою фамилию — Фергюсон. Семья переехала в Маскигон, штат Мичиган. Джефф Фергюсон зарабатывал на жизнь ремонтом и сборкой мебели, он брал с собой на работу шестилетнего Тони, тот помогал ему с установкой столов и подносил инструменты. Позднее Тони отмечал, что именно отчим научил его тяжело работать, искать креативные решения в любых ситуациях и привил интерес к спорту.

Фергюсон учился в Центральной католической средней школе Маскигона, где занимался тремя видами спорта — американским футболом, бейсболом и борьбой.

Главные спортивные достижения Энтони за годы учебы в школе: чемпионство штата в составе футбольной команды, где он выступал на позиции корнербека, звание лучшего борца штата — трижды и титул чемпиона штата по борьбе в категории до 152 фунтов. После школы Тони поступил в Центральный Мичиганский университет, позднее перевелся в Университет штата Гранд-Вэлли и Общественный колледж Маскигона.

Тони не закончил ни одно из этих учебных заведений, однако он усердно тренировался и выступал на соревнованиях по вольной борьбе. В составе борцовского клуба Гранд-Вэлли Фергюсон выиграл чемпионат США в весовой категории до 165 фунтов в сезоне 2005−2006 годов и стал третьим в сезоне 2006−2007 годов.

Единоборства

Тони вернулся в родной Окснард, штат Калифорния, где днем работал в продажах, а вечером барменом. Фергюсон попал в смешанные единоборства после того, как один из посетителей бара обратил внимания на его сломанные уши и пригласил в зал вести тренировки по борьбе. Так Тони попробовал смешанные боевые искусства, полюбил новый для себя вид спорта и с 2008 года стал выступать на профессиональных турнирах по MMA в США.

Статистика Фергюсона в боях на региональных турнирах за этот период: 10 побед и 2 поражения.

Большинство оппонентов Тони за 2008 — 2010 годы либо также обладали небольшим профессиональным опытом, либо являлись «джорнименами» (опытными бойцами без особых достижений). Единственный соперник из тех, кто дрался с Фергюсоном на начальном этапе карьеры и впоследствии приобрел мировую известность — американец Джо Шиллинг, будущий чемпион Glory по кикбоксингу и победитель ряда международных турниров по муай-тай.

В 2011 году «Эль Кукуй» смог с третьего раза пройти отбор на шоу The Ultimate Fighter, где под третьим номером попал в команду знаменитого рестлера и экс-чемпиона UFC в тяжелом весе Брока Леснара. Тони Фергюсон трижды выиграл нокаутом за время участия в 13-м сезоне бойцовского шоу и вышел в финал, где ему противостоял другой представитель команды Леснара Рамзи Ниджем.

Тони Фергюсону понадобилось менее четырех минут, чтобы нокаутировать соперника, заработать контракт с промоушеном и бонусные 40 тысяч долларов за лучший нокаут вечера.

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В том же году Тони Фергюсон спустился в легкую весовую категорию и выиграл два поединка в UFC: сломал челюсть Аарону Райли апперкотом в первом раунде на турнире UFC 135, победив техническим нокаутом и одолел решением судей ветерана MMA Ива Эдвардса на финальном турнире 14-го сезона телевизионного шоу The Ultimate Fighter. В следующий раз Тони Фергюсон вышел в октагон 5 мая 2012 года на турнире UFC on Fox 3, где встретился с Майклом Джонсоном.

В середине второго раунда Фергюсон получил перелом руки, однако продолжил сражаться до конца третьего раунда и уступил единогласным решением судей.

19 октября 2013 года «Эль Кукуй» вернулся в октагон, спустя почти полтора года после травмы руки. На турнире UFC 166 Фергюсон менее чем за две минуты разобрался с Майком Рио. Тони финишировал соперника с помощью удушающего приема «Д’Арс» в первом раунде. Спортсмен заработал бонус в 60 тысяч долларов за лучший сабмишен вечера. В 2014 году Тони Фергюсон выиграл в трех поединках: 24 мая на UFC 173 жестко нокаутировал Кацунори Кикуно в первом раунде, 30 августа на UFC 177 раздельным решением судей одолел опытного Дэнни Кастильо и 6 октября на UFC 181 победил удушающим приемом Абеля Трухильо.

В 2015 году Тони Фергюсон продлил победную серию до 7 поединков.

28 февраля на UFC 184 «Эль Кукуй» вновь выиграл удушающим приемом, на этот раз он засабмитил в первом раунде опытного бразильского бойца Глейсона Тибау. В июле Фергюсон получил в качестве оппонента американца Джоша Томпсона, экс-чемпиона Strikeforce, входящего в топ-10 рейтинга легкой весовой категории UFC. Фергюсон и Томпсон показали невероятно зрелищный поединок, по итогам трех раундов судьи вынесли единогласный вердикт в пользу Тони. В декабре на турнире UFC, где проходил финал 22-го сезона шоу TUF Фергюсон разделил октагон с одним из лучших легковесов планеты — бразильцем Эдсоном Барбозой.

Зрители получили сумасшедшее противостояние, по итогам которого бойцы получили награду за «Лучший бой вечера».

«Эль Кукуй» прикончил залитого кровью Барбозу во втором раунде с помощью удушающего приема «Д’Арс», ставшего его визитной карточкой для болельщиков. Примечательно, что Фергюсон трижды заработал бонус в 50 тысяч долларов за «Лучшее выступление вечера» по итогам трех поединков в 2015 году.

В 2016 году Тони Фергюсон выходил в октагон дважды. На UFC Fight Night 91 он задушил во втором раунде Лэндо Ваннату, забрав очередной бонус в 50 тыс. долларов. В начале боя Фергюсон столкнулся с яростным натиском оппонента и первый раунд остался за Ваннатой, так что бойцы получили награду за «Лучший бой вечера». Таким образом победная серия Тони продлилась до 8 поединков. Следующим соперником Фергюсона стал бразильский боец Рафаэль Дос Аньос, который совсем недавно уступил титул чемпиона UFC Эдди Альваресу. Бой Дос Аньос vs Фергюсон состоялся на турнире в Мехико.

После пятираундового поединка победа решением судей досталась Фергюсону, который безоговорочно доминировал над бразильцем, бойцы получили бонус за «Лучший бой вечера».

Владевший поясом в легком дивизионе Конор Макгрегор решил выступить в профессиональном боксе и Тони сразился за временный титул с американцем Кевином Ли на турнире UFC 216 в октябре 2017 года. «Эль Кукуй» завладел званием временного чемпиона, задушив противника треугольником в третьем раунде.

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Позднее Тони Фергюсон был вынужден оставить титул, так как получил травму и промоушену в очередной раз не удалось организовать бой с россиянином Хабибом Нурмагомедовым. В течение следующих двух лет Фергюсону удалось выйти в октагон дважды и одолеть топовых легковесов Энтони Петтиса и Дональда Серроне в зрелищных схватках.

По результатам каждой из которых Тони — обладатель двух бонусов и дважды участник лучшего боя вечера. Теперь за спиной бывшего обладателя временного титула UFC было 12 побед подряд.

Бой с Нурмагомедовым сорвался еще дважды, в первом случае из-за травмы колена Тони Фергюсона который споткнулся, зацепившись за кабель во время мероприятия для прессы. Во втором случае схватку пришлось отменить, так как Хабиб не смог вылететь в США в самом начале пандемии коронавируса.

9 мая 2020 года Тони Фергюсон подрался за титул временного чемпиона против Джастина Гейджи. На протяжении пяти раундов Гейджи методично разбивал Фергюсона в стойке, нанес ему колоссальный ущерб и заставил рефери вмешаться, чтобы остановить бой досрочно.

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Это поражение стало первым за 8 лет для Тони, также он впервые проиграл техническим нокаутом.

12 декабря 2020 года Тони Фергюсон на UFC 256 бился с бразильцем Чарльзом Оливейрой, тот был сильнее в каждом из трех раундов и забрал победу решением судей. В мае 2021 года на UFC 262 Тони вновь проиграл в трехраундовом бою, на этот раз Бенэилу Дариушу. 7 мая 2022 года на UFC 274 Тони противостоял экс-чемпион Bellator Майкл Чендлер. Бой завершился во втором раунде после того, как Чендлер выбросил удар ногой по непредсказуемой траектории, в результате чего Тони Фергюсон оказался в нокауте.

В сентябре 2022 года у Тони Фергюсона был запланирован поединок против китайского бойца Ли Джинглианга на UFC 279, но в результате того, что Хамзат Чимаев не сделал вес, состав пар турнира претерпел значительные изменения. В итоге Тони Фергюсон получил главный бой вечера против Нейта Диаза. Диазу-младшему удалось победить Фергюсона удушающим приемом — «гильотиной» в четвертом раунде.

Личная жизнь

Тони женат на Кристине Фергюсон (Сервин), боец сделал будущей супруге предложение после того, как закончились съемки «The Ultimate Fighter» в 2011 году, а в 2012 пара сыграла свадьбу. В 2016 году у Кристины родился мальчик, которого назвали Арманд Энтони, а в 2021 на свет появился второй сын — Ангел Энтони.

В 2019 году стало известно, что Кристина обратилась в полицию из-за пугающего поведения Тони. Фергюсон, согласно заявлению жены, неоднократно высказывал параноидальные идеи, периодически его действия напоминали проявления шизофрении и панических атак. В результате ряда инцидентов правоохранительные органы ограничили возможность бойца видеться с семьей до получения медицинской помощи. При этом Кристина подчеркивала, что Тони прекрасный муж и отец, но ему необходима профессиональная помощь. Судебное разбирательство в итоге было благополучно закрыто и семья воссоединилась.

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Тони Фергюсон сейчас

Тони Фергюсон по-прежнему является профессиональным бойцом, 29 июля состоялся его последний бой против Бобби Грина на UFC 291. Грин победил Фергюсона удушающим приемом за 6 секунд до конца боя, Тони потерял сознание. Это поражение стало шестым подряд для Фергюсона, однако он заявил, что планирует продолжить выступать в смешанных единоборствах.

На пресс-конференции к UFC 291 Тони Фергюсон рассказал, что планирует продолжить обучение в Гарвардской бизнес-школе, а также о том, что инвестировал средства в производство оборудования для спортивных залов.

7 мая 2023 года стало известно, что «Эль Кукуй» был арестован за вождение в нетрезвом состоянии. Фергюсон протаранил несколько машин, в результате чего его автомобиль перевернулся. О жертвах этого инцидента не сообщалось. Фергюсон отказался от теста на алкоголь на месте происшествия. Спустя месяц в суде Тони отказался признать вину в этом происшествии. Ему может грозить штраф за административное правонарушение и лишение прав.

Достижения

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В смешанных боевых искусствах Тони Фергюсон провел 34 профессиональных поединка, в 25 из которых выиграл и в 9 проиграл. 12 побед одержал нокаутом, 8 сабмишеном. Фергюсон однажды завоевывал титул временного чемпиона в легкой весовой категории UFC. 12 побед подряд в рамках легкого дивизиона, которые одержал Фергюсон с 2013 по 2019, до сих пор являются одной из самых впечатляющих победных серий в истории промоушена. Тони — победитель 13-го сезона шоу The Ultimate Fighter.

В UFC Тони Фергюсон завоевал множество бонусов — 6 раз становился участником «Лучшего боя вечера», три раза показывал «Лучшее выступление вечера», один раз получил приз за «Лучший сабмишен вечера» и один раз за «Лучший нокаут вечера».

Фергюсон — черный пояс по бразильскому джиу-джитсу от Эдди Браво, основателя команды 10th Planet.

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Интересные факты

5 попыток UFC организовать бой между Тони Фергюсоном и Хабибом Нурмагомедовым оказались неудачными, фанаты называли этот поединок «проклятым». В 2015 году Хабиб вынужден был сняться с запланировонного боя из-за травмы ребра, полученной во время подготовки. В 2016 году замену пришлось искать уже Фергюсону, так как медики обнаружили кровь в его легких. В 2017 году до того, как бойцы должны были встретиться в октагоне оставалось всего 24 часа, однако россиянина госпитализировали из-за проблем со здоровьем, возникших во время тяжелой сгонки веса. В 2018 году травму колена получил Тони, после того, как споткнулся о телевизионный кабель, в результате чего Фергюсону потребовалась операция. Нурмагомедов должен был вылететь в США для боя 18 апреля 2020 года, однако незадолго до этого страны начали вводить коронавирусные ограничения, из-за которых проведение турнира было под вопросом. Таким образом, бой, который в течение многих лет был самым ожидаемым для поклонников, так и не состоялся, Хабиб и Тони так и не выясняли отношения в октагоне.

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Методы, которые «Эль Кукуй» применяет в тренировках не раз привлекали внимание болельщиков. Так, он регулярно демонстрирует прямо на борцовском татами превосходное владение техникой брейк-данса, а также использует в подготовке манекены для Вин-Чун. Во время тренировочных лагерей, которые он устраивал вдалеке от внимания медиа — в поселке Биг-Бэр в Калифорнии, Тони применял экстраординарное сочетание атлетических упражнений с весами и снарядами для баланса.

Согласно подсчетам СМИ заработок Тони Фергюсона за время выступления в UFC превысил 4 миллиона долларов.