Волкановски: перед боем с Махачевым я пил алкоголь каждый день

Бой прошел в октябре 2023 года в Абу-Даби и закончился победой Махачева нокаутом в первом раунде. Изначально россиянин должен был биться против бразильца Чарльза Оливейры, но за 11 дней до поединка он снялся с него из-за полученного рассечения. В итоге Волкановски был вынужден экстренно заменить Оливейру.

«Я известен своей дисциплинированностью, профессионализмом — круглый год, 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Но не в тот раз. Мне очень горестно за то, каким я был несколько месяцев перед этим поединком. Я пил алкоголь каждый день три-четыре недели до поединка. Это вырвало меня из реальности. Это неслыханно для обычного меня. Но так было», — сказал Волкановски.

В марте 2023 года в австралийском Перте прошел первый бой Махачева и Волкановски, который закончился победой россиянина единогласным решением судей. Для Махачева это была первая защита титула в легком весе. В июле 2023 года Волкановски провел пятую защиту титула в полулегком весе против мексиканца Яира Родригеса, которая закончилась победой австралийца нокаутом в третьем раунде.