Текущие события
Хоккей. КХЛ
перерыв
Лада
Авангард
01
Хоккей. КХЛ
19:30
Торпедо
СКА
Футбол. Еврокубки
23:00
Реал Сосьедад
ПСЖ
Футбол. Еврокубки
23:00
Бавария
Лацио
Хоккей. КХЛ
12:00
Амур
Металлург Мг
23
Хоккей. НХЛ
6.03
Нью-Джерси
Флорида
Хоккей. НХЛ
6.03
Питтсбург
Коламбус
Хоккей. НХЛ
6.03
Бостон
Эдмонтон
Хоккей. НХЛ
6.03
Айлендерс
Сент-Луис
Хоккей. НХЛ
6.03
Виннипег
Сиэтл
Хоккей. НХЛ
6.03
Нэшвилл
Монреаль
Хоккей. НХЛ
6.03
Аризона
Чикаго
Хоккей. НХЛ
6.03
Лос-Анджелес
Ванкувер
Хоккей. НХЛ
6.03
Сан-Хосе
Даллас
Хоккей. НХЛ
05:30
Калгари
Сиэтл
24
Хоккей. НХЛ
05:00
Колорадо
Чикаго
50
Все события
18:44 (мск), источник: Sportmail.ru

Хабиб Нурмагомедов: Отец никогда не ругал из-за соревнований

Знаменитый российский боец ММА дал большое интервью для VK Видео.

Источник: РИА "Новости"

Известные артисты стендапа Нурлан Сабуров, Тамби Масаев и Адам Зубайраев сделали большое интервью с Хабибом Нурмагомедовом на его родине в республике Дагестан.

Хабиб Нурмагомедов рассказал, как в детстве отец реагировал на его победы и поражения.

«Когда ребенок сталкивается с неудачным опытом, он ждет реакцию от взрослого. Часто же как бывает: проиграл — позор. У отца был правильный подод к этому. Никогда не помню, чтобы он нас ругал из-за соревнований. Уже когда взрослым был, обсуждали на равных после соревнований. А когда был ребенком, он даже со мной работу над ошибками не проводил. В случае поражений отец говорил: “Ты выступил, и теперь сам знаешь, что сделал твой соперник, чтобы стать лучшим”. А когда побеждал, реагировал спокойно. Никогда такого не было: “Сынок, иди сюда, красавчик!” — вспоминает Хабиб.

Абдулманап Нурмагомедов был тренером по вольной борьбе и боевому самбо, а также тренировал своего сына. 3 июля 2020 года Абдулманап Нурмагомедов скончался в возрасте 57 лет от осложнений на фоне коронавируса.

На профессиональном уровне Хабиб Нурмагомедов провел 29 поединков и не потерпел ни одного поражения. В 2020 году боец объявил о завершении карьеры.

Полное интервью смотрите по ссылке в сообществе Хабиба Нурмагомедова ВКонтакте.

 Двух легкоатлеток из России дисквалифицировали на четыре года
Хабиб Нурмагомедов вспомнил свой первый бой в UFC
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь