Хабиб Нурмагомедов: Отец никогда не ругал из-за соревнований
Знаменитый российский боец ММА дал большое интервью для VK Видео.
Знаменитый российский боец ММА дал большое интервью для VK Видео.
Известные артисты стендапа Нурлан Сабуров, Тамби Масаев и Адам Зубайраев сделали большое интервью с Хабибом Нурмагомедовом на его родине в республике Дагестан.
Хабиб Нурмагомедов рассказал, как в детстве отец реагировал на его победы и поражения.
«Когда ребенок сталкивается с неудачным опытом, он ждет реакцию от взрослого. Часто же как бывает: проиграл — позор. У отца был правильный подод к этому. Никогда не помню, чтобы он нас ругал из-за соревнований. Уже когда взрослым был, обсуждали на равных после соревнований. А когда был ребенком, он даже со мной работу над ошибками не проводил. В случае поражений отец говорил: “Ты выступил, и теперь сам знаешь, что сделал твой соперник, чтобы стать лучшим”. А когда побеждал, реагировал спокойно. Никогда такого не было: “Сынок, иди сюда, красавчик!” — вспоминает Хабиб.
Абдулманап Нурмагомедов был тренером по вольной борьбе и боевому самбо, а также тренировал своего сына. 3 июля 2020 года Абдулманап Нурмагомедов скончался в возрасте 57 лет от осложнений на фоне коронавируса.
На профессиональном уровне Хабиб Нурмагомедов провел 29 поединков и не потерпел ни одного поражения. В 2020 году боец объявил о завершении карьеры.
Полное интервью смотрите по ссылке в сообществе Хабиба Нурмагомедова ВКонтакте.