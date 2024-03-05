Хабиб Нурмагомедов: Отец никогда не ругал из-за соревнований

«Когда ребенок сталкивается с неудачным опытом, он ждет реакцию от взрослого. Часто же как бывает: проиграл — позор. У отца был правильный подод к этому. Никогда не помню, чтобы он нас ругал из-за соревнований. Уже когда взрослым был, обсуждали на равных после соревнований. А когда был ребенком, он даже со мной работу над ошибками не проводил. В случае поражений отец говорил: “Ты выступил, и теперь сам знаешь, что сделал твой соперник, чтобы стать лучшим”. А когда побеждал, реагировал спокойно. Никогда такого не было: “Сынок, иди сюда, красавчик!” — вспоминает Хабиб.