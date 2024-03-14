Спортсменка марта: Анастасия Янькова (фото)
Анастасию Янькову часто называют секс-символом российских MMA.
Анастасию Янькову часто называют секс-символом российских MMA.
Анастасия Янькова — российская боец смешанных боевых искусств (ММА), родилась 1 марта 1991 года в Москве.
Она начала заниматься боевыми искусствами в детстве, чтобы защищать тех, кто не может постоять за себя сам, а затем перешла и на профессиональный уровень. В 20 лет Янькова выиграла чемпионат России по тайскому боксу, а в возрасте 21 года дебютировала в статусе профессионального бойца.
В октябре 2013 Анастасия провела первый бой в карьере по правилам MMA, в котором одержала победу. В 2016 году россиянка начала выступать как боец промоушена Bellator, а в 2018 году потерпела свое первое поражение. После этого россиянка взяла перерыв в карьере и вернулась в профессиональный спорт в 2023 году.