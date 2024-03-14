Спортсменка марта: Анастасия Янькова (фото)

Она начала заниматься боевыми искусствами в детстве, чтобы защищать тех, кто не может постоять за себя сам, а затем перешла и на профессиональный уровень. В 20 лет Янькова выиграла чемпионат России по тайскому боксу, а в возрасте 21 года дебютировала в статусе профессионального бойца.