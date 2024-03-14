Текущие события
Футбол. Кубок России
15:30
СКА-Хабаровск
Сочи
Хоккей. НХЛ
05:30
Ванкувер
Колорадо
ОТ
34
Хоккей. НХЛ
05:00
Эдмонтон
Вашингтон
72
Футбол. Кубок России
18:00
Спартак
Оренбург
Футбол. Кубок России
18:00
Локомотив
Балтика
Хоккей. НХЛ
02:30
Виннипег
Нэшвилл
24
Хоккей. НХЛ
02:30
Сент-Луис
Лос-Анджелес
31
Футбол. Еврокубки
20:45
Вильярреал
Марсель
Футбол. Еврокубки
20:45
Рейнджерс
Бенфика
Футбол. Еврокубки
20:45
Вест Хэм
Фрайбург
Футбол. Еврокубки
20:45
Славия Пр
Милан
Футбол. Еврокубки
20:45
Виктория Пл
Серветт Ж
Футбол. Еврокубки
20:45
Фенербахче
Юнион
Футбол. Еврокубки
20:45
ПАОК
Динамо З
Футбол. Еврокубки
20:45
Фиорентина
Маккаби Хайфа
Футбол. Еврокубки
23:00
Ливерпуль
Спарта П
Футбол. Еврокубки
23:00
Брайтон
Рома
Футбол. Еврокубки
23:00
Аталанта
Спортинг
Футбол. Еврокубки
23:00
Байер
Карабах
Футбол. Еврокубки
23:00
Астон Вилла
Аякс
Футбол. Еврокубки
23:00
Брюгге
Мольде
Футбол. Еврокубки
23:00
Лилль
Штурм
Футбол. Еврокубки
23:00
Маккаби
Олимпиакос П
Футбол. Еврокубки
13.03
Атлетико
Интер
П 3:2
21
Футбол. Еврокубки
13.03
Боруссия Д
ПСВ
20
Футбол. Зарубежный
13.03
Борнмут
Лутон Таун
43
Все события
09:52 (мск), источник: Sportmail.ru

Спортсменка марта: Анастасия Янькова (фото)

Анастасию Янькову часто называют секс-символом российских MMA.

21
фотография
21
фотография
21
фотография

Анастасия Янькова — российская боец смешанных боевых искусств (ММА), родилась 1 марта 1991 года в Москве.

Она начала заниматься боевыми искусствами в детстве, чтобы защищать тех, кто не может постоять за себя сам, а затем перешла и на профессиональный уровень. В 20 лет Янькова выиграла чемпионат России по тайскому боксу, а в возрасте 21 года дебютировала в статусе профессионального бойца.

В октябре 2013 Анастасия провела первый бой в карьере по правилам MMA, в котором одержала победу. В 2016 году россиянка начала выступать как боец промоушена Bellator, а в 2018 году потерпела свое первое поражение. После этого россиянка взяла перерыв в карьере и вернулась в профессиональный спорт в 2023 году.

 Экс-гендиректор «Спартака»: ДТП Промеса было придумано
Гол Ничушкина принес «Колорадо» победу над лидером Запада
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь