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12:06 (мск), источник: Sportmail.ru

Стала известная дата следующего боя Конора Макгрегора

Бывший чемпион UFC в двух дивизионах Конор Макгрегор вернется в октагон 29 июня на турнире UFC 303, который пройдет в Лас-Вегасе.

Источник: Соцсети

О возвращении 35-летнего ирландца в UFС во время анонса своего боя объявил американский боец Коди Дерден.

«Я возвращаюсь в октагон 29 июня против Карлоса Эрнандеса. UFC 303: Майкл Чендлер против Конора Макгрегора. Погнали», — написал Дерден в соцсетях.

Промоушен официально пока не подтвердил, что поединок между Макгрегором и Чендлером станет главным событием турнира UFC 303. Изначально этот бой должен был пройти в декабре прошлого года, но ирландец не сумел сдать обязательный тест на допинг. Поединок должен пройти в легком весе.

Последний раз Макгрегор выходил в октагон в июле 2021 года. Тогда он потерпел поражение техническим нокаутом от американца Дастина Порье, получив перелом ноги. Восстановление от травмы заняло около двух лет.

Всего на счету Макгрегора 22 победы в ММА при шести поражениях.

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