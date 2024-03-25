Стала известная дата следующего боя Конора Макгрегора

Источник: Соцсети

О возвращении 35-летнего ирландца в UFС во время анонса своего боя объявил американский боец Коди Дерден.

«Я возвращаюсь в октагон 29 июня против Карлоса Эрнандеса. UFC 303: Майкл Чендлер против Конора Макгрегора. Погнали», — написал Дерден в соцсетях.

Промоушен официально пока не подтвердил, что поединок между Макгрегором и Чендлером станет главным событием турнира UFC 303. Изначально этот бой должен был пройти в декабре прошлого года, но ирландец не сумел сдать обязательный тест на допинг. Поединок должен пройти в легком весе.

Последний раз Макгрегор выходил в октагон в июле 2021 года. Тогда он потерпел поражение техническим нокаутом от американца Дастина Порье, получив перелом ноги. Восстановление от травмы заняло около двух лет.