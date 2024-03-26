Чемпион UFC О’Мэлли проведет следующий бой против Двалишвили
Чемпион UFC в легчайшем весе Шон О'Мэлли на своем YouTube-канале анонсировал поединок против грузинского бойца Мераба Двалишвили.
Чемпион UFC в легчайшем весе Шон О'Мэлли на своем YouTube-канале анонсировал поединок против грузинского бойца Мераба Двалишвили.
«Моим следующим соперником будет Мераб Двалишвили. Ваше желание исполнено. Многие говорили, что я уклоняюсь от него, но я не избегаю этого карлика. Хороший бой для меня, есть несколько способов победить. С нетерпением жду поединка», — заявил О’Мэлли.
Дата боя О’Мэлли — Двалишвили пока не определена. Судя по всему, он состоится не раньше осени этого года.
9 марта на турнире UFC 299 О'Мэлли провел первую защиту чемпионского титула, победив единогласным решением судей эквадорца Марлона Веру. На счету 29-летнего американца 18 побед в ММА и одно поражение.
На турнире UFC 298, который прошел 17 февраля, Двалишвили единогласным решением судей американца Генри Сехудо и продлил свою победную серию в промоушене до десяти побед. Всего на счету 33-летнего грузина 17 побед в ММА и четыре поражения. Он возглавляет рейтинг легчайшего веса UFC.