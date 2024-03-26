Чемпион UFC О’Мэлли проведет следующий бой против Двалишвили

«Моим следующим соперником будет Мераб Двалишвили. Ваше желание исполнено. Многие говорили, что я уклоняюсь от него, но я не избегаю этого карлика. Хороший бой для меня, есть несколько способов победить. С нетерпением жду поединка», — заявил О’Мэлли.

Дата боя О’Мэлли — Двалишвили пока не определена. Судя по всему, он состоится не раньше осени этого года.

9 марта на турнире UFC 299 О'Мэлли провел первую защиту чемпионского титула, победив единогласным решением судей эквадорца Марлона Веру. На счету 29-летнего американца 18 побед в ММА и одно поражение.