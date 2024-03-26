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13:47 (мск), источник: Sportmail.ru

56-летний Олег Тактаров продолжит спортивную карьеру

Бывший чемпион UFC Олег Тактаров не планирует завершать спортивную карьеру. Об этом сообщает ТАСС.

Источник: РИА "Новости"

В августе 2023 года 56-летний Тактаров принял участие в боксерском поединке с бойцом ММА Джеффом Монсоном, который закончился ничейным результатом.

«У нас готовится большой бойцовский проект, где у Тактарова будет сильнейший оппонент. Планируем снять блокбастер. Карьеру он не закончил», — сказал промоутер спортсмена Владимир Хрюнов.

Олег Тактаров является первым российским чемпионом UFC — в июле 1995 года он стал победителем турнира UFC 6. Всего на его счету 24 боя в ММА, в которых он одержал 17 побед при пяти поражениях и двух ничейных результатах.

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