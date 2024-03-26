56-летний Олег Тактаров продолжит спортивную карьеру
Бывший чемпион UFC Олег Тактаров не планирует завершать спортивную карьеру. Об этом сообщает ТАСС.
Бывший чемпион UFC Олег Тактаров не планирует завершать спортивную карьеру. Об этом сообщает ТАСС.
В августе 2023 года 56-летний Тактаров принял участие в боксерском поединке с бойцом ММА Джеффом Монсоном, который закончился ничейным результатом.
«У нас готовится большой бойцовский проект, где у Тактарова будет сильнейший оппонент. Планируем снять блокбастер. Карьеру он не закончил», — сказал промоутер спортсмена Владимир Хрюнов.
Олег Тактаров является первым российским чемпионом UFC — в июле 1995 года он стал победителем турнира UFC 6. Всего на его счету 24 боя в ММА, в которых он одержал 17 побед при пяти поражениях и двух ничейных результатах.