Дана Уайт объяснил, почему Хабиб не является величайшим бойцом в истории

"Никто не может спорить о том, кто является величайшим бойцом всех времен. Это абсолютно точно Джон Джонс. Его никогда не побеждали в октагоне, никогда.

Я думаю, что у Хабиба был потенциал претендовать на статус величайшего, но он не задержался. Во-первых, у него были травмы. Если бы не они, он достиг бы всего куда раньше. Но сомневаться не приходится: Хабиб один из лучших в истории", — сказал Уайт в подкасте на Youtube-канале Лекса Фридмана.