Дана Уайт объяснил, почему Хабиб не является величайшим бойцом в истории
Президент UFC Дана Уайт рассказал, почему экс-чемпион в легком весе Хабиб Нурмагомедов не может считаться величайшим бойцом в истории.
Президент UFC Дана Уайт рассказал, почему экс-чемпион в легком весе Хабиб Нурмагомедов не может считаться величайшим бойцом в истории.
"Никто не может спорить о том, кто является величайшим бойцом всех времен. Это абсолютно точно Джон Джонс. Его никогда не побеждали в октагоне, никогда.
Я думаю, что у Хабиба был потенциал претендовать на статус величайшего, но он не задержался. Во-первых, у него были травмы. Если бы не они, он достиг бы всего куда раньше. Но сомневаться не приходится: Хабиб один из лучших в истории", — сказал Уайт в подкасте на Youtube-канале Лекса Фридмана.
На профессиональном уровне Хабиб Нурмагомедов провел 29 поединков и не потерпел ни одного поражения. В 2020 году боец объявил о завершении карьеры.