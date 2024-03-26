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13:48 (мск), источник: Sportmail.ru

Дана Уайт объяснил, почему Хабиб не является величайшим бойцом в истории

Президент UFC Дана Уайт рассказал, почему экс-чемпион в легком весе Хабиб Нурмагомедов не может считаться величайшим бойцом в истории.

Источник: AP 2023

"Никто не может спорить о том, кто является величайшим бойцом всех времен. Это абсолютно точно Джон Джонс. Его никогда не побеждали в октагоне, никогда.

Я думаю, что у Хабиба был потенциал претендовать на статус величайшего, но он не задержался. Во-первых, у него были травмы. Если бы не они, он достиг бы всего куда раньше. Но сомневаться не приходится: Хабиб один из лучших в истории", — сказал Уайт в подкасте на Youtube-канале Лекса Фридмана.

На профессиональном уровне Хабиб Нурмагомедов провел 29 поединков и не потерпел ни одного поражения. В 2020 году боец объявил о завершении карьеры.

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