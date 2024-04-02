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12:20 (мск), источник: Sportmail.ru

Стала известна причина отмены боя Емельяненко и Дацика

Бой должен был состояться 12 апреля в рамках турнира Ural FC.

Источник: РИА "Новости"

Российский боец ММА Александр Емельяненко выложил в соцсетях скриншот сообщения, которое ему прислало руководство лиги Ural FC в связи с отменой московского турнира промоушена, главным событием которого должен был стать реванш между известным спортсменом и Вячеславом Дациком.

В письме, выложенном Емельяненко, указывается, что мероприятие отменено из-за «сохраняющейся угрозы совершения террористического акта».

«Только что мне позвонили и сообщили, что турнир не состоится 12 апреля. Очень расстроен и надеюсь, что наш бой все-таки состоится. И эта крашеная версия, пародия на Филиппа Киркорова, ответит за свой навозный язык. Абубакар, тебе повезло, сама судьба тебя отвела от этого позорного нокаута за 13 секунд, который я очень хотел повторить», — цитирует Дацика «Матч ТВ».

12 апреля в Москве должен был состояться реванш после боксерского боя в сентябре 2022 года, где Дацик одержал победу нокаутом в первом раунде.

Александр Емельяненко ранее опубликовал в соцсетях видео, на котором говорит, что не против, чтобы его называли Абубакаром на фоне новостей о том, что боец, возможно, принял ислам.

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