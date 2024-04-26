В США заблокировали часть гонорара Царукяна за драку с фанатом

Турнир прошел 14 апреля в Лас-Вегасе. Царукян одержал победу раздельным решением судей над бразильцем Чарльзом Оливейрой. Во время выхода в октагон 27-летний россиянин, выступающий под армянским флагом, ударил фаната, который демонстративно показал ему средний палец.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=7658505fd83de37e&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&autoplay=1&id=456241280" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

После поединка Царукян попытался объяснить произошедший инцидент.

«Никто не может показывать мне средний палец. Неважно, кто ты — я врежу тебе по лицу. Ты можешь показать средний палец с 200 метров и я не ударю тебя. Но если ты передо мной — это происходит автоматически. Я из России. Не делайте так, пожалуйста. Иначе меня посадят в американскую тюрьму», — сказал Царукян.

После инцидента фанат извинился перед бойцом и пообещал, что не будет обращаться в полицию. Несмотря на это, NSAC приняла решение заблокировать выплату гонорара

Царукяну за поединок с Оливейрой и после рассмотрения инцидента может вынести решение о его дисквалификации. По словам менеджера бойца Саида Адрахманова, комиссия по данному инциденту пройдет 30 апреля.

Ранее Царкуян сообщил, что за поединок против Оливейры он должен был заработать более 300 тыс. долларов.

Арман Царукян выступает в UFC с апреля 2019 года. В американском промоушене он провел 11 поединков, в которых одержал девять побед, четыре из которых — нокаутом. Его общий рекорд в профессиональной карьере в ММА — 22−3.