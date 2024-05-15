Первый номер рейтинга UFC попал в серьезное ДТП в Нью-Йорке
Грузинский боец UFC Мераб Двалишвили сообщил, что попал в серьезную автомобильную аварию в Нью-Йорке.
Грузинский боец UFC Мераб Двалишвили сообщил, что попал в серьезную автомобильную аварию в Нью-Йорке.
По словам 33-летнего бойца, он приехал в Нью-Йорк на один день и для передвижения по городу воспользовался сервисом такси Uber. Грузин находился на пассажирском сидении, когда в автомобиль врезались несколько других машин. Давившими отметил, что избежал серьезных повреждений и отделался ушибом.
Спортсмен поделился в соцсетях видео, снятым с места происшествия.
Мераб Двалишвили является первым номером рейтинга легковесов UFC. На его счету 21 бой в ММА, в которых он одержал 17 побед. На данный момент на его счету серия из 10 побед в UFC, одну из которых он одержал над российским бойцом Петром Яном в марте 2023 года.
В сентябре Двалишвили должен провести поединок против чемпиона UFC в легком весе американца Шона О'Мэлли.