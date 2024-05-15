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15:54 (мск), источник: Sportmail.ru

Первый номер рейтинга UFC попал в серьезное ДТП в Нью-Йорке

Грузинский боец UFC Мераб Двалишвили сообщил, что попал в серьезную автомобильную аварию в Нью-Йорке.

По словам 33-летнего бойца, он приехал в Нью-Йорк на один день и для передвижения по городу воспользовался сервисом такси Uber. Грузин находился на пассажирском сидении, когда в автомобиль врезались несколько других машин. Давившими отметил, что избежал серьезных повреждений и отделался ушибом.

Спортсмен поделился в соцсетях видео, снятым с места происшествия.

Мераб Двалишвили является первым номером рейтинга легковесов UFC. На его счету 21 бой в ММА, в которых он одержал 17 побед. На данный момент на его счету серия из 10 побед в UFC, одну из которых он одержал над российским бойцом Петром Яном в марте 2023 года.

В сентябре Двалишвили должен провести поединок против чемпиона UFC в легком весе американца Шона О'Мэлли.

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