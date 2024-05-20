Боец UFC Агапова заявила, что ее пытаются продать в секс-рабство
Казахстанская девушка-боец UFC Мария Агапова рассказала в соцсетях, что столкнулась с серьезными проблемами в США.
Казахстанская девушка-боец UFC Мария Агапова рассказала в соцсетях, что столкнулась с серьезными проблемами в США.
«Через неделю, возможно, я буду бездомной. Вы удивлены? А я нет. Это классика моей жизни в Америке. Стать бездомной прямо перед боем в UFC. Это классика, мать его! На следующей неделе я буду искать себе приют для бездомных, так как людям я уже не доверяю. Поскольку у меня нет денег на аренду, я живу где придется.
Люди меня эксплуатируют, и во время этой эксплуатации пренебрегают личными границами и моей жизнью. В том числе пытаются за моей спиной продать меня в секс-рабство. Кто знает приюты, благотворительные организации, которые нацелены помочь, а не эксплуатировать, напишите мне, пожалуйста. Штат Флорида», — написала Агапова.
Ранее девушка-боец из Украины Марина Мороз заявила, что Агапову выгнали из тренировочного зала American Top Team из-за неадекватного поведения.
Агапова выступает в UFC с 2020 года. Она стала первой женщиной из Казахстана в истории промоушена. Свой последний бой в UFC она провела в сентябре 2022 года, уступив техническим сабмишеном канадке Джиллиан Робертсон. В том поединке Агапова получила серьезную травму колена, восстановление от которой заняло около года.
13 июля Агапова должна выйти в октагон против бразильянки Луаны Сантос на турнире UFC Fight Night 243, который пройдет в Денвере. Перед этим она примет участие в турнире Karate Combat 46, который состоится 30 мая в Остине. Там 27-летняя спортсменка по правилам грэпплинга сразится с американской Хеленой Кревар.
На счету Агаповой 14 поединков в профессиональном ММА, в которых она одержала 10 побед. В UFC она провела пять поединков, одержав в них лишь две победы.