«Этот бой последний». Джефф Монсон объявил о завершении карьеры
Боец смешанных единоборств (ММА) Джефф Монсон объявил о завершении карьеры. Об этом сообщает ТАСС.
Боец смешанных единоборств (ММА) Джефф Монсон объявил о завершении карьеры. Об этом сообщает ТАСС.
Поединок против бразильца Фабио Мальдонадо, который пройдет 28 июня в Москве, станет последним в карьере 53-летнего бойца.
«Джефф хочет завершить карьеру. Несколько раз срывался его бой против Олега Тактарова. Новых предложений почти не поступает. Но если такой бой будет, то после него Джефф закончит», — заявили в команде Монсона.
Таким образом, повторный поединок Джеффа Монсона с первым российским чемпионом UFC Олегом Тактаровым не состоится. Первый бой по правилам бокса прошел в августе 2023 года и закончился ничейным результатом. Реванш по правилам ММА должен был пройти в этом году.
За свою 27-летнюю карьеру в ММА Монсон провел 88 боев, в которых одержал 60 побед и потерпел 26 поражений. Также на его счету семь поединков в UFC, в которых он одержал четыре победы и потерпел три поражения.
В 2013 году Монсон переехал в Россию и через пять лет получил российский паспорт. В прошлом году боец отказался от американского гражданства. В сентябре 2023 года Монсон был избран в парламент Республики Башкортостан.