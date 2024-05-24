«Этот бой последний». Джефф Монсон объявил о завершении карьеры

Поединок против бразильца Фабио Мальдонадо, который пройдет 28 июня в Москве, станет последним в карьере 53-летнего бойца.

«Джефф хочет завершить карьеру. Несколько раз срывался его бой против Олега Тактарова. Новых предложений почти не поступает. Но если такой бой будет, то после него Джефф закончит», — заявили в команде Монсона.

Таким образом, повторный поединок Джеффа Монсона с первым российским чемпионом UFC Олегом Тактаровым не состоится. Первый бой по правилам бокса прошел в августе 2023 года и закончился ничейным результатом. Реванш по правилам ММА должен был пройти в этом году.

За свою 27-летнюю карьеру в ММА Монсон провел 88 боев, в которых одержал 60 побед и потерпел 26 поражений. Также на его счету семь поединков в UFC, в которых он одержал четыре победы и потерпел три поражения.

В 2013 году Монсон переехал в Россию и через пять лет получил российский паспорт. В прошлом году боец отказался от американского гражданства. В сентябре 2023 года Монсон был избран в парламент Республики Башкортостан.