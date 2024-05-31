Махачев и Порье устроили перепалку на битве взглядов: видео

Во время дуэли взглядов Махачев и Порье обменивались репликами, после чего между ними возникла перепалка, из-за которой охранники были вынуждены вмешаться.

Позднее стали известны детали разговора между бойцами. Порье пообещал Махачеву, что «усыпит» его удушающим приемом, а затем дважды назвал россиянина ублюдком.

Махачев проведет третью защиту пояса на турнире UFC 302, который пройдет в Ньюарке (штат Нью-Джерси) в ночь с 1 на 2 июня. Предыдущие две защиты проходили с австралийским бойцом Александром Волкановски. В первом бою Махачев победил Волкановски единогласным решением судей, а во втором — нокаутом в первом раунде.

На данный момент 32-летний россиянин возглавляет рейтинг UFC вне зависимости от весовых категорий. На его счету 26 боев в ММА, в которых он одержал 25 побед при одном поражении.