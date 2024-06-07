Трамп назвал Нурмагомедова величайшим бойцом всех времен
Бывший президент США Дональд Трамп назвал бывшего чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова величайшим бойцом всех времен.
Бывший президент США Дональд Трамп назвал бывшего чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова величайшим бойцом всех времен.
«Хабиб завершил карьеру с рекордом 29−0, не проиграл ни одного раунда. Вероятно, он величайший боец всех времен. Я встретил его на турнире UFC в Нью-Джерси. Он очень умный парень. Его ждет большое будущее», — написал Трамп в своей собственной соцсети Truth Social.
Нурмагомедов и Трамп встретились на турнире UFC 302, который прошел на прошлой неделе. Сообщалось, что 45-й президент США пообещал Хабибу остановить военный конфликт в Палестине. Позднее менеджер экс-чемпиона Ризван Магомедов подтвердил, что они успели обсудить войну в Газе.
Хабиб Нурмагомедов провел 29 боев в ММА и одержал 29 побед. Он выступал в UFC с 2012 по 2020 год и становился чемпионом организации в легком весе. В 2021 году Хабиб официально завершил карьеру и спустя год был введен в Зал славы UFC.