Трамп назвал Нурмагомедова величайшим бойцом всех времен

«Хабиб завершил карьеру с рекордом 29−0, не проиграл ни одного раунда. Вероятно, он величайший боец всех времен. Я встретил его на турнире UFC в Нью-Джерси. Он очень умный парень. Его ждет большое будущее», — написал Трамп в своей собственной соцсети Truth Social.

Нурмагомедов и Трамп встретились на турнире UFC 302, который прошел на прошлой неделе. Сообщалось, что 45-й президент США пообещал Хабибу остановить военный конфликт в Палестине. Позднее менеджер экс-чемпиона Ризван Магомедов подтвердил, что они успели обсудить войну в Газе.