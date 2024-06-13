Возвращение Макгрегора в UFC находится под угрозой срыва

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«Поединок между Конором Макгрегором и Майклом Чендлером находится в очень подвешенном состоянии. UFC пытается придумать план Б. Позитива, о котором я говорил неделю назад, на данный момент нет. Бой пока не отменен, однако есть вероятность, что Чендлеру найдут другого соперника. Либо в главном поединке турнира UFC 303 будут биться другие бойцы», — написал Хельвани.

Ранее Хельвани сообщил, что UFC уже рассылает запросы бойцам с предложением выйти на замену.

Турнир UFC 303 пройдет 30 июня в Лас-Вегасе. Поединок между Макгрегором и Чендлером должен стать главным событием вечера.

Последний раз Макгрегор выходил в октагон в июле 2021 года. Тогда он потерпел поражение техническим нокаутом в бою с американцем Дастином Порье, получив перелом ноги. Восстановление от травмы заняло около двух лет.

Всего на счету 35-летнего ирландца 28 боев в ММА, в которых он одержал 22 победы (19 — нокаутом) при шести поражениях. Макгрегор проиграл три из четырех последних боев в UFC.