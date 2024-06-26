Арман Царукян сократит срок дисквалификации до 6 месяцев

Ранее стало известно, что Атлетическая комиссия штата Невада дисквалифицировала Царукяна на девять месяцев за нападение на фаната и оштрафовала на $25 тысяч.

Чтобы сократить срок дисквалификации Царукян запишет видео против буллинга.

«Дисквалификацию можно сократить до шести месяцев. Арман воспользуется этой опцией, чтобы быть доступным в октябре», — приводит слова менеджера бойца Саята Абдрахманова ТАСС.

Царукян 14 апреля на турнире UFC 300 в Лас-Вегасе одержал победу раздельным решением судей над бразильцем Чарльзом Оливейрой. Во время выхода в октагон Царукян напал на фаната. Позднее боец сообщил, что болельщик показывал ему нецензурные жесты. При этом сам зритель извинился перед Царукяном и сообщил, что не будет обращаться в полицию.

В СМИ сообщали, что действующий чемпион UFC в легком весе россиянин Ислам Махачев может провести защиту титула против Армана Царукяна в октябре на турнире UFC 307, который пройдет в штате Юта.

Царукян выступает в UFC с апреля 2019 года. 27-летний боец входит в топ-3 легкого дивизиона с бразильцем Чарльзом Оливейрой и американцем Джастином Гейджи.