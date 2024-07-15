Макгрегор выиграл €1 млн, поставив на победу Испании на Евро

«Выиграл €1 миллион в мой день рождения. Легкие деньги на испанцев, которые победили на Евро», — написал Макгрегор в одной из соцсетей, прикрепив скриншот со ставкой.

Вчера, 14 июля, сборная Испании обыграла Англию в финале Евро-2024 со счетом 2:1. В составе победителей голы забили Нико Уильямс и Микел Оярсабаль. У англичан отличился вышедший на замену Коул Палмер.

Полузащитник сборной Испании Родри был признан лучшим игроком чемпионата Европы. 28-летний футболист провел на турнире шесть матчей и отметился одним забитым мячом. В финале Родри отыграл только 45 минут и был заменен в перерыве из-за повреждения.

Сборная Испании в рекордный четвертый раз выиграла чемпионат Европы и стала самой титулованной командой Старого Света, обойдя по числу побед на Евро команду Германии. Ранее испанцы выиграли континентальное первенство в 1964, 2008 и 2012 годах.

Сборная Англии во второй раз подряд проиграла в финале чемпионата Европы. На Евро-2020 англичане уступили команде Италии (1:1, 2:3 пен.).