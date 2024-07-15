Тиктокерша из Румынии получила бой на номерном турнире UFC

32-летняя румынка заменит бразильянку Равену Оливейру, которая получила травму во время подготовки к бою против представительницы Ирландии Шоны Бэннон.

Арделин является довольно популярной медиаперсоной в соцсетях. Ее аккаунт в TikTok, где она публикует юмористические ролики и реакции, насчитывает более трех миллионов подписчиков.

В 2012 году Арделин начала профессиональную карьеру в ММА, которая продлилась чуть менее шести лет. В 2021 году она триумфально вернулась в октагон, выиграв четыре поединка подряд. Всего на ее счету 14 поединков, в которых она одержала девять побед.

На данный момент Арделин живет и тренируется в Бирмингеме. В мае она объявила, что попробует свои силы предстоящем сезоне претендентской серии Дэйны Уайта — дочернем промоушене UFC, который дает малоизвестным бойцам возможность заявить о себе и подписать контракт с крупнейшей в мире организацией смешанных единоборств. Благодаря организаторам ей удалось миновать этот этап.