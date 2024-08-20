Олбани
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

UFC объявил расписание турниров до конца года

Объявлен список дат и мест проведения турниров до конца года.

Источник: AP 2023

До конца сентября промоушен проведет один номерной турнир (UFC 306 в Лас-Вегасе), два турнира UFC Fight Night (7 сентября в Лас-Вегасе и 28 сентября в Париже), а также турнир UFC on ESPN 24 августа.

В октябре-декабре пройдут следующие турниры:

  • UFC 307 (Перейра — Раунтри), 5 октября в Солт-Лейк-Сити
  • UFC Vegas 98, 12 октября
  • UFC Vegas 99, 19 октября
  • UFC 308 (Топурия — Холлоуэй), 26 октября в Абу-Даби
  • UFC Эдмонтон (Бланчфилд — Намаюнас), 2 ноября в Эдмонтоне
  • UFC Vegas 100, 9 ноября
  • UFC 309, 16 ноября в Нью-Йорке
  • UFC Макао, 23 ноября в Макао (Китай)
  • UFC 310, 7 декабря в Лас-Вегасе
  • UFC Тампа, 14 декабря в Тампе (штат Флорида, США)

Турниры серии UFC Vegas проходят на арене UFC Apex в Лас-Вегасе без зрителей.

Рейтинг UFC вне зависимости от весовых категорий возглавляет россиянин Ислам Махачев.