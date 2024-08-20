UFC объявил расписание турниров до конца года

До конца сентября промоушен проведет один номерной турнир (UFC 306 в Лас-Вегасе), два турнира UFC Fight Night (7 сентября в Лас-Вегасе и 28 сентября в Париже), а также турнир UFC on ESPN 24 августа.
В октябре-декабре пройдут следующие турниры:
- UFC 307 (Перейра — Раунтри), 5 октября в Солт-Лейк-Сити
- UFC Vegas 98, 12 октября
- UFC Vegas 99, 19 октября
- UFC 308 (Топурия — Холлоуэй), 26 октября в Абу-Даби
- UFC Эдмонтон (Бланчфилд — Намаюнас), 2 ноября в Эдмонтоне
- UFC Vegas 100, 9 ноября
- UFC 309, 16 ноября в Нью-Йорке
- UFC Макао, 23 ноября в Макао (Китай)
- UFC 310, 7 декабря в Лас-Вегасе
- UFC Тампа, 14 декабря в Тампе (штат Флорида, США)
Турниры серии UFC Vegas проходят на арене UFC Apex в Лас-Вегасе без зрителей.
Рейтинг UFC вне зависимости от весовых категорий возглавляет россиянин Ислам Махачев.