Легенда UFC Джон Джонс анонсировал завершение карьеры

Джонс и Миочич сойдутся 17 ноября в главном поединке на турнире UFC 309, который пройдет в Нью-Йорке.
«Скорее всего, бой с Миочичем будет последним в моей карьере», — сказал Джонс.
37-летний Джонс выступает в UFC с 2008 года. В 2011 году он завоевал чемпионский титул в полутяжелом весе и в возрасте 23 лет стал самым молодым чемпионом в истории UFC. Всего на счету Джонса 29 поединков, в которых он одержал 27 побед (10 — нокаутом) и потерпел лишь одно поражение. Еще один бой был объявлен несостоявшимся.
В марте 2023 года Джонс вернулся в UFC после трехлетнего простоя и завоевал титул чемпиона UFC в тяжелом весе, победив француза Сирила Гана удушающим приемом в первом раунде.
В июле этого года президент UFC Дэйна Уайт назвал Джона Джонса величайшим бойцом в истории ММА. Также он выразил уверенность, что поединок против Джонса станет последним в карьере 42-летнего Миочича.