Легенда UFC Джон Джонс анонсировал завершение карьеры

37-летний Джонс выступает в UFC с 2008 года. В 2011 году он завоевал чемпионский титул в полутяжелом весе и в возрасте 23 лет стал самым молодым чемпионом в истории UFC. Всего на счету Джонса 29 поединков, в которых он одержал 27 побед (10 — нокаутом) и потерпел лишь одно поражение. Еще один бой был объявлен несостоявшимся.