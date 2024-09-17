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Легенда UFC Джон Джонс анонсировал завершение карьеры

Бывший чемпион UFC в полутяжелом и действующий чемпион в тяжелом весе Джон Джонс заявил, что собирается завершить карьеру после поединка со Стипе Миочичем. Об этом сообщает MMA Orbit.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2023

Джонс и Миочич сойдутся 17 ноября в главном поединке на турнире UFC 309, который пройдет в Нью-Йорке.

«Скорее всего, бой с Миочичем будет последним в моей карьере», — сказал Джонс.

37-летний Джонс выступает в UFC с 2008 года. В 2011 году он завоевал чемпионский титул в полутяжелом весе и в возрасте 23 лет стал самым молодым чемпионом в истории UFC. Всего на счету Джонса 29 поединков, в которых он одержал 27 побед (10 — нокаутом) и потерпел лишь одно поражение. Еще один бой был объявлен несостоявшимся.

В марте 2023 года Джонс вернулся в UFC после трехлетнего простоя и завоевал титул чемпиона UFC в тяжелом весе, победив француза Сирила Гана удушающим приемом в первом раунде.

В июле этого года президент UFC Дэйна Уайт назвал Джона Джонса величайшим бойцом в истории ММА. Также он выразил уверенность, что поединок против Джонса станет последним в карьере 42-летнего Миочича.