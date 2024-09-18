Бойцы MMA из Чечни пострадали после стрельбы у офиса WB в Москве

Также сообщается, что одним из погибших в результате стрельбы стал уроженец Новосибирска Ислам Эльмурзаев (Цечоев). В апреле 2019 года он принял участие в турнире Fight Nights Global 93, где одержал победу над Гагашей Имамалиевым. Всего на его счету четыре поединка на профессиональном уровне, в которых он одержал две победы.