Бойцы MMA из Чечни пострадали после стрельбы у офиса WB в Москве

По информации источника, сооснователь компании Владислав Бакальчук вместе с охраной попытался незаконно проникнуть в офис Wildberries, находящийся в бизнес-центре «Романов двор». В результате завязалась стрельба, которая привела к гибели двух человек. Еще восемь участников конфликта пострадали. Среди пострадавших бойцы смешанных единоборств (ММА) Абубакар Местоев, Умар Чичаев, а также чемпион России по боксу в тяжелом весе Рашид Кодзев.
30-летний Местоев является чемпионом России по всестилевому каратэ, вице-чемпионом Европы по каратэ, а также мастером спорта России по панкратиону. С 2014 года он выступает в профессиональном ММА. На его счету 16 поединков, в которых он одержал 13 побед. С 2020 года Местоев является бойцом промоушена Absolute Championship Akhmat (ACA).
35-летний Чичаев является чемпионом Европы и мира по тхэквондо, а также мастером спорта по кикбоксингу. На его счету семь поединков в профессиональном ММА, в которых он одержал четыре победы. Последний поединок Чичаев провел в 2015 году. Он представлял бойцовский клуб «Беркут» (Грозный).
Также сообщается, что одним из погибших в результате стрельбы стал уроженец Новосибирска Ислам Эльмурзаев (Цечоев). В апреле 2019 года он принял участие в турнире Fight Nights Global 93, где одержал победу над Гагашей Имамалиевым. Всего на его счету четыре поединка на профессиональном уровне, в которых он одержал две победы.